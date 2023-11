En el marco del apoyo a clubes de barrio y entidades que impulsa la Comuna con el fin mejorar las instalaciones para un óptimo desarrollo de las actividades, la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, estuvo en la Sociedad de Fomento José Hernández, donde se construye una estructura de contención para su cancha de cemento. Con esta obra podrán cambiar la orientación de la misma y ejecutar distintas mejoras en el futuro.

“Nosotros como funcionarios de gobierno no tenemos que dejar de demostrar que esta es la forma de gestionar, lo agradecemos por la confianza nuevamente depositada y también por la valoración del trabajo y la gestión que hicieron los vecinos y vecinas. Hoy tenemos la responsabilidad de continuar nuestro proyecto de trabajo y queremos seguir demostrando que con cercanía, contacto directo y dando la cara es nuestro modo”, sostuvo Mayra.

La Jefa comunal destacó: “Para la provincia de Buenos Aires o el Municipio de Quilmes va a ser muy dificultoso sino tenemos un Gobierno Nacional que nos acompañe. Las obras que necesitamos en los arroyos son de un presupuesto millonario, que no lo tiene el Municipio ni la Provincia. Sí o sí necesitamos que nos ayude la Nación para poder hacerlo. Imaginémonos todos lo que podría ser un gobierno como el de Milei que no cree en la obra pública y que dice que hay que reducir el gasto. Eso va a generar que muchas obras no se puedan hacer".

Y finalizó: “El endeudamiento que generó Macri condiciona la economía hoy, si hay una inflación que le complica la vida a todos, tiene que ver con ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Lo que está haciendo el Ministro de Economía y candidato a Presidente, Sergio Massa, es administrar la economía y pelear con el FMI para que haya un Estado presente con la gente, que es lo que necesitamos para tener una comunidad organizada y que las cosas funcionen”.

En tanto, Caleb Neri, presidente de la Comisión Directiva señaló: “Para nosotros y todos los pibes del barrio es fundamental el acompañamiento de la intendenta Mayra Mendoza, también nos acompañó cuando era diputada. Venimos de una etapa muy dura para nosotros con tarifazos y sin recursos, pero su acompañamiento es fundamental, nos alivia y nos motiva a seguir adelante el trabajo social que hacemos”.

La institución ha realizado obras de infraestructura y puesta en valor gracias a los subsidios entregados por el Municipio en 2020, 2021, 2022 y 2023. Los mismos permitieron la realización de varias mejoras como: reformas en la cocina; instalaciones de gas, agua y desagües nuevos; la compra de un termotanque; reforma del salón de eventos; revestimiento en cerámica en el frente de la sede; un aula nueva; y un muro perimetral en el sector de la cancha.

Además, la entidad recibió asistencia para presentar documentación en la Dirección de Personas Jurídicas en febrero de 2021. En el lugar se brindan diferentes cursos: Gasista Matriculado, de Huerta, de Jardinería, y en el próximo año el de Serigrafía.