En el actual contexto electoral, Mayra convocó a dar una demostración de conciencia popular el próximo 22 de octubre y a resguardar proyectos como este: "Tenemos que defender la educación pública, los edificios como Quilmes TEC y la Universidad Nacional de Quilmes, para seguir creciendo y que se repliquen estos polos educativos tecnológicos en las distintas localidades de nuestro municipio"."Siempre para adelante, no vayamos al pasado. Hay mucho que mejorar, pero no se mejora destruyendo o eliminando. Ya lo hemos vivido en la Argentina, del 2015 al 2019 se destruyó la economía, el tejido social productivo, las oportunidades para los jóvenes y para las familias trabajadoras. Es responsabilidad de cada uno de los ciudadanos el futuro de la Argentina, hagámonos cargo de eso, hagamos historia con el profundo amor que sentimos por nuestra patria", enfatizó la Intendenta.El Centro Educativo para la Ciencia y la Tecnología Quilmes TEC será un edificio de más de 1.000 metros cuadrados, tiene el financiamiento del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación y el Gobierno de la Provincia, y contará con un auditorio con capacidad para más de 100 personas, aulas, talleres, oficinas y un espacio abierto que se podrá utilizar como SUM (salón de usos múltiples). Se organizará de acuerdo con cuatro componentes principales:1) FabLab: Espacio de experimentación en tecnologías del futuro y destinado a las prácticas profesionalizantes de estudiantes del sector. Taller de fabricación digital.2) Espacio "Ciencia en el Barrio": Un museo interactivo de la ciencia en la vida cotidiana. Las exhibiciones se complementarán con información acerca de las profesiones que se relacionan con los contenidos mostrados, con énfasis en la presencia transversal de las tecnologías de la información.3) Comunidad TEC: Área de difusión y presentación de desarrollos y proyectos. Espacio para el encuentro entre las instituciones educativas, los emprendimientos y empresas y la comunidad, con el objetivo de generar acciones de divulgación y experimentación para el uso y la apropiación social del espacio desde una perspectiva de derechos y de géneros con particular énfasis en la inclusión de mujeres y disidencias.4) EmpleTEC: Ámbito de vinculación con las políticas públicas de empleo y promoción de la formación y el entrenamiento para el trabajo en ámbitos y temáticas vinculadas a la economía del conocimiento y las TIC. Oficina de Empleo Municipal y punto unificado de acceso e información sobre becas y programas y de articulación con el sector privado para el entrenamiento e inserción laboral.

Se espera además, que este espacio se complemente con el futuro centro de articulación universitaria que se plantea construir en el mismo predio y que le dará a la comunidad de la zona la posibilidad que sus hijos e hijas desarrollen una carrera universitaria en la cercanía de sus hogares promoviendo el arraigo territorial.

Quilmes TEC es el programa de inclusión digital y fomento de las capacidades de la industria 4.0 que el Municipio lleva adelante en una alianza estratégica con la Universidad Nacional de Quilmes.

Se puso en marcha en el 2021 y tiene como objetivo impulsar iniciativas que aporten al desarrollo tecnológico y económico local desde la inclusión digital, el fomento de las capacidades de la industria 4.0 y el acompañamiento, creación, radicación y mejora continua de unidades económicas del partido de Quilmes.

El acto se realizó en la sede del PROMEBA y contó con la presencia de los secretarios y secretarias de Desarrollo Económico Sustentable, Mario Lozano; de Educación, Joaquín Desmery; de Gestión y Participación Ciudadana, Julián Bellido; y de Desarrollo Urbano y Obra Pública, Ceci Soler; el subsecretario de Obras e Infraestructura, Ramiro Beltrani; la directora del PROMEBA, Estela Gutiérrez; el concejal Ezequiel Arauz; y la vicerrectora de la Universidad Nacional de Quilmes, Alejandra Zinni.

También participaron las Escuelas Primarias Nº 2, Nº 60, Nº 76, Nº 25, Nº 63, Nº 72, Nº 77 y Nº 33; las Secundarias Nº 32, Nº 46, Nº 36, Nº 9, Nº 42, Nº 75; el Centro de Formación Profesional Nº 405, y los Centros de Formación Laboral Nº 403 y Nº 410.