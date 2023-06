El Municipio de Quilmes adhirió al programa "Acompañantes Comunitarios/as", que impulsa la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (SEDRONAR), con el objetivo de promover el cuidado de personas con consumo problemático de sustancias desde un enfoque comunitario. En la ocasión, las autoridades locales y nacionales entregaron los certificados a quienes se capacitaron en la temática.

"Lo que nosotros aprendimos es que los problemas no son de voluntad individual y, por lo tanto, no es individual la solución. Hay que armar red. El acompañamiento es un proceso, lleva tiempo y amor. Estar ahí para el otro y, a la vez, contar con otros y otras en esa estrategia. En Quilmes, había un dispositivo solo y ahora hay cinco, que se fueron descentralizando en centros de salud, también con salud mental, como parte de un trabajo conjunto con el Municipio", sostuvo Gabriela Torres, secretaria de la SEDRONAR.

Por su parte, la subsecretaria de Planificación Sanitaria del Municipio de Quilmes, Carolina Begue, destacó: "Celebramos esta actividad y esta capacitación. Desde el ámbito de la salud, ya venimos trabajando con esta problemática, no solamente en el Municipio, sino también en conjunto con la Provincia, los hospitales, los centros de atención primaria, con las organizaciones sociales, así que todo lo que provenga de los distintos organismos del Estado y de los de participación social para hacer cada vez más sólido y solidario el acompañamiento de las personas con problemática de consumo, bienvenido sea".

La actividad se realizó en el Centro de Producción Audiovisual (CPA) Leonardo Favio, ubicado en Chacabuco 600, en Bernal. Fue el cierre de la capacitación de "Acompañantes Comunitarios/as", de la que participaron 80 personas (promotoras/es de salud, integrantes de organizaciones sociales y operadores/as sociocomunitarios/as, entre otros), a lo largo de tres encuentros presenciales.

La integrante del equipo local de Redes y Cuidados Comunitarios, Diana Carballo, comentó su experiencia: "Este programa está en 13 barrios de Quilmes, yo puntualmente estoy en Villa Itatí. Me pareció una muy buena oportunidad hacer esta capacitación porque lo que una trae son todas las vivencias que va teniendo, pero esto nos da el plus profesional". En la misma línea, la promotora de salud territorial del Centro de Atención Primaria de la Salud Villa Azul, Nidia Rodríguez, aseguró: "Nos capacitamos para tener más herramientas a la hora ayudar al que más lo necesita".

El programa "Acompañantes Comunitarios/as" forma parte de la política de prevención y cuidado de la SEDRONAR, que apunta a promover estrategias de difusión, sensibilización, capacitación, formación, discusión y desarrollo de acciones sistemáticas de prevención en el ámbito de los consumos de sustancias psicoactivas. Más información en https://www.argentina.gob.ar/jefatura/sedronar/prevencion-y-cuidado