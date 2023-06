El Municipio de Quilmes presentó este lunes la nueva versión de la aplicación "MiAlertaQuilmes", que trabaja en conjunto con las 1.000 alarmas vecinales comunitarias instaladas en todo el distrito. A partir de ahora, además, la App se encuentra integrada con QuiBOT, el asistente virtual que tiene como misión resolver todas las dudas y consultas de los vecinos y vecinas de Quilmes.

"Cuando comenzamos la gestión, el punto de partida en materia preventiva de alarmas comunitarias en el distrito era cero. En 2020 instalamos las primeras 200, en 2021 colocamos 600, y hoy ya contamos con mil. Esto implicó un avance tecnológico que nos permite estar haciendo hoy este lanzamiento de una aplicación mucho más intuitiva, eficiente y sencilla de usar", expresó el secretario de Seguridad y Ordenamiento Urbano, Gaspar De Stéfano, acompañado por funcionarios del Gabinete Municipal, en el acto que desarrolló en el CPA Leonardo Favio, de Bernal.

En este marco, el funcionario recordó que esta acción también forma parte del Plan Municipal para la Prevención del Delito, y aclaró que "la aplicación anterior, Alerta Quilmes, permitía hacer funcionar una alarma. Hoy la que estamos presentando, MiAlertaQuilmes, no solo permite hacer funcionar la alarma, sino que además permite, con una botonera mucho más específica, tener a mano los dispositivos de crisis relacionados con la Policía o la Patrulla Urbana, la ambulancia del SAME y los Bomberos".

Por su parte, el coordinador general de Gestión Pública y Modernización de Gobierno, Alan Salvatori, destacó la creación de QuiBOT como parte de una política municipal para optimizar la atención a los vecinos y vecinas del distrito: "Queríamos una herramienta que hiciera al Estado más eficiente y más integrado, que facilitara el acceso y la comunicación entre el vecino y el Municipio, así fue que surgió esta herramienta que llamamos QuiBOT, un asistente virtual que ayuda a hacer los trámites. La ventaja que tiene es que efectivamente funciona las 24 horas, los 365 días del año".

"MiAlertaQuilmes" buscará optimizar la prevención del delito a través del efecto disuasorio que generan las alarmas al activar la sirena y el reflector que se encuentran conectadas con el Centro de Emergencias Quilmes (CEQ) para alertar siniestros o accidentes en tiempo real. También se podrá solicitar Policía, Ambulancia (SAME) y Bomberos Voluntarios simplemente presionando un botón antipánico.

La aplicación se puede descargar para iOS en https://apps.apple.com/ar/app/mi-alerta-quilmes/id6446701648 y Android en https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gpesistemas.mialertaquilmes. Por su parte QuiBOT es un chatbot desarrollado por el Municipio de Quilmes cuyo objetivo es mejorar el servicio de atención local, que está disponible las 24 horas, los 365 días del año. Se encuentra en la página web oficial de la Municipalidad (www.quilmes.gov.ar) y también vía WhatsApp (11-4493-4483) y de allí se puede acceder a información, descargar sus facturas, hacer reclamos y muchas gestiones de forma online.