Ante la inminente audiencia pública en la que se tratará la extensión de la Autopista Buenos Aires – La Plata, ambientalistas que integran el Foro Río de la Plata salieron al cruce y advierten de los peligros que esta obra ocasionaría a la comunidad.

La iniciativa es impulsada por los gobiernos de la Provincia, y los municipios de Ensenada y Berisso, quienes retomaron la “criminal” idea de extender la autopista Buenos Aires-La Plata en para unirla con la ruta 11.

Ante esta decisión, se convocó para el 5 de diciembre a una au-diencia pública por la extensión de la Autopista Buenos Aires - La Plata, y aseguran que la Audiencia no tiene en cuenta "la de-saprobación de la obra por parte de muchas instituciones y vecinos, la catastrófica inundación de 2013, el rechazo popular en consultas anteriores".

"El proyecto es el mismo que la vez anterior. Atravesaran los humedales de En-senada y del Arroyo Maldonado, cruzando un área protegida como el Parque Martín Rodríguez, y un lugar histórico como el Puerto de Cabotaje del Dique N°1 al que le anulan la parte de la cabecera, la zona de muelles y galpones porque pasa entre el ex Hospital Naval, también declarado sitio histórico e Y.P.F; anulando el Canal de Conclusión; luego continúa hasta empalmar con la Ruta 11, después de la Calle 90 de la Plata”, explicaron los ambientalistas.

Y no dudaron en advertir que "en esta oportunidad es la Universidad Nacional de la Plata la que 'promueve' la obra y la empresa ESUCO helport la que readecuo el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) ya rechazado".

"Es muy importante hacer escuchar nuestra opinión porque esta obra nos afecta a todxs por eso con una antelación de hasta cinco (5) días previos a la fecha de celebración de la Audiencia, inscribirse en el siguiente link: https://formularios.ambiente.gba.gob.ar/form/57", finalizaron.