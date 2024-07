A más de seis meses de gobierno de Javier Milei, el concejal mayrista Ezequiel Arauz dejó definiciones sobre la situación nacional y local.

- Llevamos poco más de medio año de gobierno libertario. ¿Cuál es tu balance hasta acá?

- Más allá de los discursos del presidente, en lo concreto asistimos a una nuevo esquema basado en el carry trade, es decir, en la bicicleta financiera que otra vez armó Toto Caputo, como eje de un programa económico que no se ve, que no tiene dólares suficientes para financiar esa especulación y que ahora apela a una victoria de Trump recién en noviembre, para ver si eso favorece en algo a un esquema improvisado que por supuesto, no genera un sólo puesto de trabajo.

- ¿Como afecta esa situación al bolsillo del que trabaja?

- Como decía, acá lo único que trabaja entre comillas es la plata, son los fondos especulativos. El horizonte, lejos de Irlanda, Noruega o Nueva Zelanda, es que nuestro país tenga salarios bajisimos en dólares, es decir trabajadores más pobres, recursos naturales dilapidados y regalados vía Rigi y Ley Bases, y un país primarizado, sin mercado interno y sin valor agregado.

-¿De qué manera repercute en Quilmes y en la gestión local?

- Lo que más afecta en ese sentido es el parate de la obra pública, un capricho sin justificación que detuvo varias obras de infraestructura, educativas, proyectos que se habían licitado y planificado y que por el momento no se concretarán. Menos trabajo y menos economía local. Además en lo social sigue preocupando porque comer es cada vez más dificultoso para muchas familias. Mayra está haciendo un esfuerzo enorme para explicar y dar la cara, para tratar de sostener niveles de gestión con muchísimos menos recursos y con una vida más cara en general. Nuestro rol desde el concejo es acompañar ese esfuerzo.