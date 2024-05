Atraparon a los culpables del asalto del 5 de diciembre de 2023 en la casa de la Familia Llaneza en Quilmes Centro, donde falleció la propietaria de los golpes recibidos.

Gustavo Nordesstohi (77) y su esposa María Llanesa (76) habían sido sorprendidos por varios delincuentes.

PARTE sobre esclarecimiento robo a flia Llanesa Nordelstohl en QUILMES

A CARGO DE DDI QUILMES

CCA.RDO. ALLANAMIENTOS Y DETENCIÓN EN IPP 13-00-035900-23 HOMICIDIO EN OCASIÓN DE ROBO

INT: UFI 4 - JG. 2, DJ Quilmes.

VTMAS: Marina Asunción Llanesa (F) - Gustavo Eduardo Nordelstohl.

DETENIDOS: Monroy E- Luque M - Nuñez D - Monroy H.

APREHENDIDO: Dotel F. G.

SECUESTRO pistola 9mm N/S - balanza de precisión - (25) celulares - (02) envoltorios c/ cocaína y dinero en efectivo. - revolver Cal 38 -

escopeta c/ 2 cartuchos - revolver cargado c/ 08 cartuchos - tel.celular - documentacion

GÉNESIS: 05DIC23 Gustavo Nordesstohi (77) y su esposa María Llanesa (76) fueron sorprendidos por varios masc. que los golpearon para sustraer pertenencias. Por las lesiones padecidas el 24FEB24 Llanesa fallece. Tras tareas de campo se logra ID posibles autores. Allanados sus dlios. en Loc. de Lanus y Quilmes. Detenidos Monroy, Luque, Nuñez y Monroy H por el hecho investigado, también fue aprehendido Dotel por Inf. Ley 23.737.