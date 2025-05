La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, encabezó este viernes una reunión de trabajo en el Centro de Emergencias Quilmes (CEQ) donde se continuaron coordinando las acciones por las fuertes tormentas que afectan a todo el AMBA. El Servicio Meteorológico Nacional anunció la continuidad de la alerta naranja, que viene dejando más de 80mm de agua caída en menos de 12 horas, lo que representa prácticamente la precipitación que cae en un mes.

“Mantuvimos una reunión operativa con las distintas áreas del Municipio, Servicios Públicos, Desarrollo Social y Defensa Civil, entre otras, que están trabajando fuertemente para atender esta tormenta. Estas lluvias podrían incrementarse durante esta noche y mañana, ya que hasta el alerta está vigente también para el sábado”, señaló Mayra.

En ese marco, la Jefa comunal reforzó el pedido a las y los vecinos para tener responsabilidad y precaución, como no transitar las calles si no es estrictamente necesario; no dejar residuos en la vía pública; si hay cortes de luz, llamar a Edesur, y que ante cualquier urgencia llamar a los números de emergencias.

En los últimos días, ante en el aviso por fuertes tormentas, se intensificaron los trabajos habituales que se realizan en la desobstrucción de sumideros y bocas de tormenta, levantamiento de montículos, saneamiento y limpieza de los arroyos, y control de las estaciones de bombeo.

Se recuerda a las y los vecinos que ante cualquier consulta o emergencia pueden comunicarse a alguno de estos teléfonos: 103 (Defensa Civil), 107 (SAME), 911 (Policía), 147 (Seguridad Ciudadana), 100 (Bomberos); 0800-999-5656 (Atención al Vecino); 0800-321-2842 (AySA) y 0800-222-0450 (Edesur).