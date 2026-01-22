“Era una demanda histórica para estos barrios, y venimos no solo a compartir la alegría de que hoy haya llegado el pavimento a la puerta de cada casa, sino también agradecerles la paciencia. Nosotras, si hay algo que nos enseñó Mayra, es a no prometer, sino a comprometernos, y ese compromiso hoy está materializado en estas 40 cuadras que vamos a estar finalizando pronto”, sostuvo Eva Mieri, acompañada por la secretaria de Desarrollo Urbano y Obra Pública, Ceci Soler.

El proyecto en cuestión corresponde a la pavimentación en hormigón en los barrios Kolynos y La Cañada, de Quilmes Oeste. La obra se desarrollará a lo largo de 40 cuadras que servirán para completar la conectividad de los barrios mencionados mejorando además aspectos de sanidad e inundabilidad al eliminar zanjas y estancamientos de agua. Se construirá también toda la obra hidráulica correspondiente.

Fueron varias las vecinas y vecinos que se acercaron para acompañar la recorrida. Una de ellas, Ana Díaz, comentó que “hace muchos años que vivo en La Cañada y el pavimento para nosotros significa mucho, porque va a poder entrar una ambulancia o un remís, que uno muchas veces pedía y no podían”. En esa línea, Carlos Díaz, dijo: “Esto cambia totalmente el barrio. Hace 15 años que vivo acá y esto era todo tierra. Vamos a tener otra calidad de vida y nos pone muy contentos el asfalto que está haciendo la Municipalidad”.

Participaron también de la actividad el subsecretario de Obras, Ramiro Beltrani; la directora de Obras e Infraestructura, Paula Benain, y el concejal de FP, Pedro Gómez.