El mayor descenso se registra en el Índice de Expectativas Futuras (150 vs 161) representando un 6% menos, dado que la caída del Índice de Situación Presente sólo es del 1% (105 vs 106). El futuro para los productores está marcado principalmente por su situación financiera para los próximos 12 meses. Y para la última medición, el descenso registrado es del 11% (146 vs 164). “Entre las causas de esta caída hay que mencionar, en primer lugar, la baja de los precios futuros de la soja en la posición para mayo 2025 producto de la gran oferta esperada de la campaña 2024/25, y un importante incremento en la relación Stock/Consumo a nivel mundial para la oleaginosa. En paralelo, en nuestro país se espera un incremento en la superficie sembrada de soja 2024/25 con relación a la campaña producto de una menor superficie dedicada al maíz”, detalla el informe. De no mediar factores climáticos adversos, el Ag Barometer Austral pronostica que los cambios en la utilización de la superficies sembradas darían lugar a una producción total de 130 millones de toneladas, aunque con precios más bajos que en la campaña 2023/24, especialmente en soja.