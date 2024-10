Luego de conocerse el incremento de la pobreza y la indigencia según las cifras oficiales del Gobierno nacional, la gestión de Javier Milei recibió una lluvia de críticas, como la del dirigente del Frente Renovador de Avellaneda y ex concejal, Armando Bertolotto, quien sostuvo que si esta política de gobierno tiene éxito "el país ya no tendrá clase media".

"Si uno mira el mapa de la pobreza y lo mide por provincia, todas están por encima del 55 por ciento, salvo CABA que se encuentra alrededor del 21 por ciento, lo que muestra que seguimos siendo un país unitario. Es el modelo de país que propone Milei, remontarnos a principios del 1900, con un país para el 5 por ciento más rico del territorio", señaló el referente a Política del Sur.

Al mismo tiempo, valoró las gestiones pasadas del peronismo y mencionó que "los que hoy se caen del sistema es muy difícil que vuelvan". "Esto sucede en el plano salud, también en educación. Es un modelo de país sin clase media, como en el resto de latinoamérica".

Por otra parte, sobre los argumentos que dió el oficialismo acusando estos resultados como una consecuencia de la pesada herencia, Bertolotto afirmó que "dan vergüenza".

"Están diciendo cualquier cosa. A las 16 se conoció el índice de pobreza y sale el Presidente al balcón de la Casa Rosada con esa señora Susana Giménez que ya dijo que lo apoya a muerte. Me parece que se ríen de la gente", lamentó.

Además, respaldó el trabajo de Sergio Massa al mando del ministerio de Economía durante la presidencia de Alberto Fernández, al comenzar que las críticas y respuestas en redes sociales acusándolo de alguna responsabilidad en los actuales números de pobreza son "una distracción más".

"Es muy curioso que su ejército de trolls salgan todos con la foto del ex ministro Massa diciendo que es culpa de él. No se hacen cargo, siempre están tirando la pelota hacia adelante", deslizó.

Para concluir, el referente del Renovador de Avellaneda analizó el panorama social y, si bien reconoció que "hay un gran lavado de cabeza" que favorece a este Gobierno", también opinó que "el relato se está acortando cada vez más".

"Le queda un núcleo duro, pero al mismo tiempo hay muchos arrepentidos, sobre todo los jóvenes que creían que van a ganar el dólares. Se mantiene por el caudal antiperonista, a partir de muchos errores que seguramente se cometieron", finalizó.