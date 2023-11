En el 63° aniversario de la Autonomía de Berazategui, durante la mañana del sábado 4 de noviembre se desarrolló el tradicional Tedeum en la Parroquia Sagrada Familia, que contó con la presencia del intendente Juan José Mussi y estuvo a cargo del Padre Guillermo Feldmann. Luego, se llevó a cabo el clásico Acto Cívico, donde se homenajeó a los autonomistas berazateguenses en la Plazoleta que les rinde tributo, en Av. Mitre y 7.

En compañía de vecinos, vecinas, instituciones, la comunidad educativa, funcionarias y funcionarios municipales, Mussi expresó: "Quiero decirles que cuando decimos 'Orgullosos de Berazategui' es real, lo estamos de nuestra gente. Crecimos por nuestros vecinos y vecinas, lo que hoy somos no es gracias a un Intendente, es gracias a una sociedad luchadora como la de nuestra Patria Chica".

Asimismo, recalcó la importancia de dejar las diferencias de lado y actuar en conjunto. En ese sentido, señaló: "Cuando estamos unidos crecemos. Necesitamos superar las grietas, por eso las y los convoco a todos a seguir trabajando por la ciudad. En este nuevo mandato, quiero seguir contando con la gran mayoría de los vecinos y las vecinas de Berazategui".

Seguidamente, Mussi insistió: "Tenemos dos posibilidades: edificar nuestra casa sobre una roca firme; o crecer sobre la arena. No nos pueden separar las religiones, las ideas políticas ni el color de piel, crezcamos sobre una roca firme". Finalmente, recalcó: "Tenemos un pueblo grande con un corazón enorme. Les pido a las y los berazateguenses que sigamos unidos. Trabajar por Berazategui es trabajar por Argentina".

Por su parte, el obispo de Quilmes, monseñor Carlos Tissera, envió un mensaje alusivo a la fecha: "Nuestra Diócesis se ve enriquecida por tantos hombres y mujeres pertenecientes al pueblo de Berazategui. Ruego a Dios que bendiga a todas las familias con los preciados dones de justicia, libertad, paz, pan, trabajo y salud para cada uno de sus habitantes".

Junto al Intendente estuvieron los secretarios de Desarrollo Social y Comunitario, Recreación, Turismo y Deportes, María Laura Lacava; de Privada, María Del Carmen Flores; de Cultura y Educación, Federico López; de Salud Pública e Higiene, Pablo Costa; de Gobierno, Antonio Amarilla; de Servicios Públicos, Sergio Faccenda; de Organizaciones No Gubernamentales, Marcelo Benedetti; de Obras Públicas, Carlos Balor; de Economía, Santiago Castagno; de Trabajo, Juan Manuel Parra; de Políticas Socio-Educativas, Gloria Corton; y el titular de Asesoría Letrada, Gustavo Campos; entre otras autoridades municipales.