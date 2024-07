El concejal del Frente Renovador en Avellaneda, Luca Bertolotto, sostuvo que la gestión de Javier Milei está “metido en su propia encerrona discursiva”, ya que afirmó que se trata de un “gobierno libertario que está subiendo impuestos a las ganancias que él mismo votó para sacarlo hace menos de un año”.

“A Massa siempre se lo critica, supuestamente que es cambiante. Hace 10 años que viene proponiendo que el trabajador no tiene que pagar ganancias, cuando tuvo su experiencia de gestión en el ministerio de Economía y una de las medidas que hizo fue sacarla”, recordó.

Asimismo, no dudò en hablar de coherencia: “Ahora el gobierno que supuestamente hizo campaña con bajar impuestos y que incluso votó sacar este mismo impuesto el año pasado, no hace 10 años, hace seis meses, lo vuelve a meter. Me parece que acá está claro quien mantiene su coherencia ideológica”.

Y criticó el paquete fiscal y Ganancias al subrayar que se realiza en un “momento en el que el bolsillo está mucho más resentido y en el que la actividad está mucho más parada”. Y agregó: “Es un costo adicional fuerte en un momento económico que es difícil”.

“En el momento de gestión uno tiene una responsabilidad por ordenar las cuentas públicas”, consideró que deberían hacerlo “acorde a lo que prometieron en campaña, que era no con el esfuerzo de la gente”, dijo.

Al hablar de la inflación, Bertolotto aseguró que se trata de una “trampa discursiva”, ya que manifestó que la misma es “altísima”, por lo que “ningún gobierno debería regodearse” de ella.

"Tenemos la misma inflación que tuvimos durante lo peor del gobierno de Macri y casi todo el gobierno de Alberto, pero con una recesión mucho más brutal y poniendo la sociedad al lìmite", finalizò.