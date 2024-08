Al anunciarse que la obra màs grande de la historia argentina se realizarà en Río Negro, el gobernador Axel Kicillof rechazò la decisión de YPF y considerò que “no se definió ni tiene nada que ver con la adhesión o no de la Provincia de Buenos Aires al RIGI nacional”.

El Gobernador aseguró que la localización de la planta de Gas Natural Licuado (GNL) “es un hecho de enorme gravedad, una irresponsabilidad del Presidente de la Nación, un capricho por cuestiones ideológicas que pone en riesgo un proyecto muy importante para el país”.

Kicillof explicó: “Si la empresa entra el RIGI nacional, obtiene los beneficios impositivos, jurídicos, asociados a la disponibilidad de los recursos y divisas, más allá de que la provincia adhiera o no. La adhesión de las provincias al RIGI es marginal en las decisiones de las empresas”.

Asimismo, criticó que “Milei no soporta haber perdido las tres elecciones en la provincia de Buenos Aires”. “Por eso ha entrado en una disputa permanente desde el primer día, por eso no es una novedad que nos haya quitado esta inversión, porque ya había quitado fondos para el salario de los docentes, los boletos del colectivo, la seguridad. Este es el camino que eligió: vengarse con todo aquel que no lo acompaña”.

Según el Gobernador, la decisión afecta un proyecto en el que “estamos trabajando hace diez años personalmente”. Indicó también que los directivos de YPF, a pesar de ser una empresa privada, actúan bajo la influencia del gobierno nacional, concretamente por instrucción del Presidente.