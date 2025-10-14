En un acto encabezado por el intendente de Berazategui, Juan José Mussi, se presentaron cuatro unidades móviles nuevas para la Secretaría de Salud Pública e Higiene municipal. Se trata de dos ambulancias 0 km de alta complejidad, un vehículo para traslados pasivos y un móvil odontológico (este último fue reacondicionado por el Municipio, gracias a una donación de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días).

“En primera instancia, quiero saludar a todos los odontólogos en su día y agradecerle, muy especialmente, a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días por la donación que nos hizo llegar y que nos permitió reacondicionar y equipar un móvil odontológico. Como médico, soy consciente de que muchas de las enfermedades ingresan a nuestro organismo por la boca. Por eso, para nosotros, poder llevar a los barrios de Berazategui una ambulancia equipada de esta manera es algo fundamental”, expresó el intendente Mussi durante la ceremonia realizada en el playón del Edificio Municipal.

En cuanto a la importante inversión realizada por la Municipalidad para la adquisición de estos nuevos móviles, el Intendente remarcó: “Sabemos que son momentos difíciles, pero desde el Municipio haremos todo lo que esté a nuestro alcance para cuidar a los vecinos y vecinas de Berazategui. Porque nosotros no vamos a abandonar todo lo que hemos venido haciendo en materia de salud y educación pública, generación de empleo y servicios gratuitos y de calidad para toda la comunidad. Yo solamente les pido que nos acompañen, porque en este momento debemos estar trabajando todos juntos por nuestra ‘Patria Chica’”.

El secretario de Salud Pública e Higiene municipal, Dr. Pablo Costa, manifestó: “Es un día muy importante para todos los vecinos y vecinas de Berazategui. Mi máximo agradecimiento siempre a la gestión del Dr. Juan José Mussi. En este difícil contexto, en el que tenemos una alta demanda en el sistema de salud, él no dudó en fortalecer el sistema de atención prehospitalaria municipal con dos ambulancias de mediana complejidad. Se trata de un sistema que trabaja permanentemente, las 24 horas, los siete días de la semana. Agradezco a todo el personal municipal de salud por su trabajo arduo; y a las autoridades de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, quienes han efectivizado una donación para seguir fortaleciendo la salud de nuestros vecinos y vecinas con el móvil odontológico”.