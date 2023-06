El concejal por el FR de Avellaneda, Armando Bertolotto, rechazó la idea de unas PASO en el FdT. Advirtió que se está “jugando con fuego” y que Sergio Massa es el mejor candidato que tiene el frente. El dirigente massista habló con el programa radial Sin Retorno, en la previa del Congreso Nacional del Frente Renovador del próximo fin de semana. También se refirió a la situación política en el distrito.

Bertolotto se mostró cauto a la hora de hablar del Congreso de este sábado, al sostener que “es una cuestión del partido que servirá para facultar a las autoridades a consolidar las alianzas que se vayan viendo de cara a las elecciones. No creo que haya sorpresas”.

De todas formas se mostró crítico con la situación interna del Frente de Todos, al declarar que “lo que descreo que en este momento le sea conveniente al Frente Renovador ir a unas PASO, me parece que están jugando con fuego con una interna, y no sé cómo Massa no los manda un poquito a la ‘miércoles’ a todos y decirles: Yo me estoy rompiendo el lomo, me tiré arriba de una bomba y ustedes están jugando acá”.

El concejal massista enfatizó: “Yo pienso que el único candidato que tiene el FDT para ir a pescar en la pecera de votos es Sergio Massa”.

En cuanto al armado electoral en Avellaneda dejó en claro que “depende mucho de sí habrá internas o no. En este Congreso que vamos a hacer el sábado hay que tratar de buscar los mayores acuerdos posibles. Yo considero que si Massa es el único candidato, desde el Frente Renovador tenemos que acercar posiciones con los diferentes distritos para acordar posiciones”.

Finalmente en materia económica reconoció que la situación inflacionaria es compleja, aunque aclaró que de no haber asumido Sergio Massa podría ser peor. “Desde que asumió Massa se logró refinanciar con el FMI; se pudo poner en marcha el gasoducto que se inaugurará el 20 de junio; y hay un crecimiento macroeconómico. Desde ese punto de vista está haciendo una gran gestión”, concluyó.