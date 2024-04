“Nosotros somos el Frente Renovador”, afirmó el ex concejal de Avellaneda, Armando Bertoloto, al referirse al futuro político de Unión por la Patria (UxP). También se refirió a la situación del país y al trabajo que lleva adelante Sergio Massa.

Tras aclarar que el Partido Justicialista es una “herramienta electoral”, aclaró que “nosotros no estamos dentro del Partido Justicialista, somos parte de un Frente (UxP) que se conformò con el PJ entre otros”. Y no dudó en señalar que “estamos ante una situación bisagra en Argentina” y que “existe un grupo político con ideas afines que intentan que Argentina marche a un rumbo de producción y trabajo que no es el que està llevando adelante el gobierno nacional”.

"En esta coyuntura nos diferenciamos como Frente Renovador. Tenemos grandes coincidencias como disidencias con metodologías que se han aplicado. Habrá que ver cuáles son los objetivos, es prematuro hablar de esto cuando tenemos otros problemas", insistió.

Sobre el desarrollo de la política, Bertolotto aseguró: "Somos un país Federal para ciertas cosas, muchas gobernaciones están encerradas en sí mismas como feudos, muchos gobernadores no jugaron a favor de (Sergio) Massa, quizás especulando en debilitar a Massa y ahora están tirando la escupidera".

"En el Frente Renovador tenenos un liderazgo que es el de Sergio Massa, que es joven, tuvo el 45% de votos y no creo que dentro de ese electorado haya muchos arrepentidos. Tenemos el candidato más capaz", señaló.

“Massa está muy activo, e inclusive tenemos reuniones del Frente Renovador. Recibimos los informes de la fundación que preside Massa, que marcan cuál es la evolución del país”, dijo.

Al referirse a la situación económica y el desarrollo del país, el dirigente del Frente renovador de Avellaneda señaló que “el parate es muy grande, las estaciones de servicio venden un 30 % menos de lo que vendían hace seis meses y eso repercute en todo”.

"Son cuatro meses y ya hay un desgaste grande producto de la crisis. Tenemos un Gobierno que está festejando un 11% de inflación y una inflación en dólares espeluznante. Hay rubros que están en un 65% debajo de sus ventas. No sé como va a cerrar todo esto. Hay mucha gente que está repensando lo que votó", cerró.

También recalcó que espera que la marcha de las universidades del 23 de abril "sea masiva desde los estudiantes" y, si bien mencionó la participación de sectores del radicalismo emparentados con "Facundo Manes, Martín Lousteau y Juan Casella", recordó que el diputado y jefe de bloque partidario, Rodrigo De Loredo, "le hace el juego sucio al gobierno".