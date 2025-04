En un intento por frenar la ola de privatizaciones de empresas estatales impulsada por el gobierno nacional de Javier Milei, en la Cámara de Diputados Bonaerense presentaron un proyecto de ley buscando fortalecer la protección de las compañías que pertenecen o tienen participación del Ejecutivo provincial.

La iniciativa, impulsada por la legisladora camporista Maite Alvado, busca modificar la Ley 12.989 y elevar el umbral de votos necesarios en ambas cámaras de la Legislatura para aprobar la venta de empresas estatales. De aprobarse, se requerirían los dos tercios de los votos en lugar de la mayoría simple actual.

Este movimiento político se produce en un contexto marcado por la reciente aprobación en la Cámara de Diputados de la Nación de la Ley Bases, que incluye un listado de empresas públicas susceptibles de ser privatizadas, como Enarsa, Nucleoeléctrica Argentina, Yacimientos Carboníferos de Río Turbio, Intercargo, AySA, Trenes Argentinos, Belgrano Cargas y Corredores Viales.

En sus argumentos, la diputada Alvado advirtió sobre los riesgos de poner en manos privadas servicios y bienes estratégicos, recordando experiencias pasadas donde la búsqueda de beneficios económicos derivó en una "calidad deficiente y limitado acceso para la población", especialmente en mercados monopólicos como los servicios públicos.

Alvado también cuestionó las "prácticas comerciales cuestionables" que suelen implementar los nuevos dueños tras las privatizaciones, como la imposición de tarifas internacionales que priorizan la rentabilidad por encima de los derechos de los ciudadanos a acceder a servicios básicos.

"Una de nuestras deudas con la población es la falta de políticas a largo plazo. Si como sociedad decidimos que el Estado invierta, es esencial que esa inversión no tenga un horizonte temporal, ya que los bonaerenses no verán los beneficios en el corto plazo. Necesitamos un desarrollo sustentable y duradero para que, cuando estas empresas sean económicamente rentables, no se mercantilicen en beneficios de unos pocos", sentenció la legisladora oriunda de Bahía Blanca.

Cabe destacar que este proyecto no es nuevo, ya que una versión idéntica fue presentada por Alvado en noviembre de 2023. Sin embargo, la actual coyuntura política, con la concreción de la agenda de privatizaciones a nivel nacional a través de la Ley Bases, le otorga una renovada urgencia.

A pesar de su relevancia, el proyecto de Alvado aún no ha logrado avanzar en el circuito legislativo bonaerense, sin haber sido tratado en las comisiones de Reforma Política y del Estado, Presupuesto e Impuestos, Legislación General y Asuntos Constitucionales y Justicia. Se espera que, al ser una reproducción del texto anterior, deba transitar por los mismos cuerpos parlamentarios.

La iniciativa de los diputados de La Cámpora en la provincia de Buenos Aires tiene un antecedente a nivel nacional en un proyecto presentado por el diputado Máximo Kirchner en julio de 2023, incluso antes de que Javier Milei emergiera como uno de los principales candidatos presidenciales. Este movimiento legislativo local se suma a la creciente resistencia política contra las políticas de privatización a nivel nacional.