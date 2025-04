El Club de Campo “Campos de la Enriqueta” se volvió una verdadera estafa para todas aquellas personas que con muchísimo esfuerzo e ilusión depositaron en este proyecto, su trabajo y el de toda la familia, en pos de algún día tener todo lo que el proyecto prometía hace 12 años ( y lo peor de todo...sigue prometiendo en su página web).

La enorme cancha de golf de 9 hoyos par 3, las canchas de tenis, canales y lagunas navegables, el Club House, la pileta cubierta, una senda aeróbica, cancha de voley, gimnasio, spa con pileta climatizada y la posibilidad de hacer pesca deportiva quedaron en la ilusión de alguien que prometió, ilusiono....y desde ese momento, hasta hoy...muchos años después, no cumplió.

"En una zona donde todo crece (Miralagos, Area 60, Campos de Roca o el mismo Haras del Sur), con múltiples barrios privados, clubes de campo, podemos decir que este lugar no creció, sino que el desarrollador sigue sin dar respuestas, sin aparecer por el barrio, a tal punto que tal como filtraron algunos de sus trabajadores 'desde diciembre no cobramos'", sostuvo ua de las víctimas a este medio.

Cuentan además que en las ultimas semanas el desarrollador desmantelo el barrio llevándose hasta las copas del Club House, y en las ùltiamas horas hasta se quiso adueñar las llaves del portón, bajo la indicación de “ No entreguen las llaves a nadie”.

Con un municipio que parece mirar a otro lado, y algunas autoridades bonaerenses en l misma sintonía, las vñictikas siguen con sus reclamos, sumado a un desarrollador que tiene mas de 150 millones de pesos en deudas, y mas de 100 familias estafadas, en un barrio que aún no cuenta con todas las aprobaciones necesarias....asì se vive en el barrio “Campos de la Enriqueta”.

UN DIA EN MI BARRIO CERRADO

"Mirar el clima todos los días es una costumbre ya que cada vez que llueve no pueden acceder al barrio, la calle 90 esta destruida, se inunda y los viejos tractores de barrio, paralizados hace meses, solo se usan para rescatar a las familias cuando se quedan enterrados en la calle 90, o mismo dentro del barrio.

Vale la pena destacar que la maquinaria en su mayoría no funciona, ya que no hacen obras.... Las calles no están terminadas, los perímetros siguen abiertos, y la luminaria es deficitaria en el barrio".

Los detalles más relevantes del caso:

- Promesas incumplidas: El proyecto prometía una cancha de golf de 9 hoyos par 3, canchas de tenis, canales y lagunas navegables, Club House, pileta cubierta, senda aeróbica, cancha de voley, gimnasio, spa con pileta climatizada y pesca deportiva. Sin embargo, después de 12 años, ninguna de estas promesas se ha cumplido.

- Problemas con el desarrollador: El desarrollador ha dejado de dar respuestas y no aparece por el barrio. Sus trabajadores afirman no haber cobrado desde diciembre, y se ha desmantelado el barrio llevándose incluso las copas del Club House.

- Deudas y falta de aprobaciones: El desarrollador tiene una deuda de más de 150 millones de pesos y el barrio no cuenta con todas las aprobaciones necesarias.

- Condiciones del barrio: Las calles están destruidas, se inundan cuando llueve y la maquinaria no funciona debido a la falta de obras. Las calles no están terminadas, los perímetros siguen abiertos y la iluminación es deficiente.

- Inacción municipal: El municipio parece no tomar medidas efectivas para resolver la situación, lo que genera descontento y frustración entre las víctimas.