El gobernador Axel Kicillof inauguró el 153° período de sesiones ordinarias en tiempos en que busca consolidar poder pese a reclamos por la inseguridad que azota al Conurbano, los cruces con Milei y la fuerte interna puerta adentro del peronismo. Puja que lo dejó sin presupuesto 2025.

Kicillof pidió suspender las PASO: “Tengo que iniciar la organización del proceso electoral, corren los plazos y por tanto necesito que urgentemente se tome una definición al respecto”.

“Milei se ha dedicado a apropiarse ilegalmente de fondos que corresponden a las provincias. Lo avisó, con un claro tono de amenaza, cuando no le aprobaron la primera versión de ley de bases “voy a fundir a las provincias”, advirtió.

“tenemos que defender a los bonaerenses. Más allá de las diferencias entre nosotros tenemos que ponernos de acuerdo para defender a nuestra provincia de Buenos Aires”.

En materia de Seguridad, el Gobernador señaló que este año destinarán 170 mil millones de pesos para el presupuesto en el área. Además adelantó que sumarán 800 nuevos patrulleros para la Policía Bonaerense: “Vamos a crear también un fondo municipal de 70 mil millones de pesos para que los municipios de más de 70 mil habitantes destinen a la seguridad, más otros 400 patrulleros adicionales”.

“Algunos quieren cerrar las universidades, nosotros queremos multiplicarlas”, afirmó Axel Kicillof.

Y dijo: “Necesitamos más días de clases y que las familias lleven a los pibes a la escuela. La presencialidad es fundamental”.

“Abandonó políticas necesarias que solo puede llevar adelante la administración central de un país. Hubo demora y faltas en las entregas de la vacunas garantizadas por ley. Es obligatorio, no optativos”, se quejó Kicillof.

Y completó: “No puede no haber una coordinación nacional para las campañas de vacunación, el dengue no conoce fronteras, no se puede someter a decisiones locales, necesita articulación de políticas nacionales”.

Al referirse a la obra pública, Kicillof volvió a arremeter contra Milei: “¿Saben qué fácil sería gritar ‘no hay plata’, jugar con una motosierra, parar un obra y dejar a la gente sin agua, cloaca, hospital y escuela?”, se preguntó.

Para el gobernador, “el abandono de la obra pública es un crimen social”.