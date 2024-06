El dirigente del Frente Renovador de Avellaneda Armando Bertolotto criticó la gestión nacional de Javier Milei, a lo que recalcó que “la sociedad está resistiendo” y expresó que “sorprende la cantidad de gente que todavía confía en el programa económico, pero no es tan alta la adhesión que tiene el presidente”. También dio lugar a la autocrítica: “Hicimos algo mal para que surja esta figura”.

En comunicación radial con Política del Sur, a casi siete meses de la derrota en la segunda vuelta el ex concejal del massismo deslizó que el candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, no recibió la ayuda necesaria de los referentes peronistas de varios distritos para imponerse en la contienda electoral.

PDS: ¿Hubo poco apoyo de los dirigentes en el balotaje?

Armando Bertolotto: En la provincia de Buenos Aires en la tercera sección electoral y en gran parte de la primera hubo un triunfo de Massa muy holgado, un promedio de 56% contra 42% lo qué permitió ganar la totalidad provincial por más del 50%. En Avellaneda, que jugamos firmemente para apoyar la candidatura de Sergio con Jorge Ferraresi, superamos los votos de octubre y llegamos a una diferencia de 17 puntos. Ahí se nota a la dirigencia comprometida con lo que pregona y no al con la especulación miserable del "qué me conviene más"

Creo que en algunas ciudades del interior provincial no existió la misma actitud de pensar en el conjunto y sobre todo en el proyecto de así qué proponía y propone Sergio.

PDS: ¿Y en el resto de las provincias?

AB: Bueno allí se producen resultados en el balotaje qué realmente no coinciden para nada con el resultado de octubre en el qué Massa se impone a Milei, con la excepción de Buenos Aires, Santiago del Estero y Formosa. Da la impresión de cierta desidia en el cuidado de nuestra boleta en los cuartos oscuros. A mi entender, algunos pretendían a un Massa ganando ajustadamente la elección para posicionarse mejor personalmente. No tuvieron en cuenta aquello de "nadie se realiza en una sociedad que no se realiza", esto traspolado a la política produce el efecto de tener hoy a muchos gobernantes desorientados, mendicantes y humillados por el poder central en lugar de haberse empoderado como supusieron.

PDS: ¿Qué opina de la votación de la ley jubilatoria esta semana?

AB: Considero importante está conjunción de diferentes posiciones políticas en la defensa del pequeñísimo poder adquisitivo de los jubilados. Ni siquiera se trató de un aumento, como esgrime el poder central, sino de una recomposición del porcentaje de inflación que el Gobierno les comió en el verano. No es verdad qué esto va a repercutir en el pseudo equilibrio fiscal supuestamente logrado. No mueve el amperímetro de la economía y sólo se explica tanto interés destructor dentro de una concepción ideológica qué desprecia a los qué menos tienen.

PDS: El gobierno asegura qué la vetará…

AB: El Gobierno tiene que leer la realidad, primero hay que tener respeto por las instituciones y parecería no tenerlo en absoluto. Además de amenazar con el veto acaban de decirles a las provincias qué les van a ajustar más. No hay mucho para ajustar, pareciera un gobierno de sesgo autoritario que, por sus modos, no parece creer en la democracia y piensa que es todo vertical, que los diputados y senadores nacionales son todos empleados del poder de turno provincial. Y esto no debiera ser así, confío en que cada diputado respete su voto y ante un anunciado veto insistan en promulgar la movilidad votada con los dos tercios de la cámara. Es muy difícil hasta para los sectores dialoguistas acompañar esta medida.

PDS: ¿Sergio Massa está activo políticamente?

AB: Sí, como siempre. Es respetuoso de darle a la gente la posibilidad de que reflexione sobre su voto. En Argentina parece haber también inflación política, han pasado solamente 6 meses del nuevo gobierno. Yo creó que hacia fin de Junio retomará la conducción plena del Frente Renovador ya que, sin dudas está demostrado, es de las personas más capacitadas dentro de la diligencia actual

Asimismo, consideró que en el peronismo “hay liderazgo pero hay un nuevo desafío para revalidarlos o que surjan nuevos”. Aunque también señaló que “no hay respuesta porque no están surgiendo las voces que tengan una idea”.