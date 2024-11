Argentina enfrenta otro año de incertidumbre económica y cambios, y es natural que muchos se pregunten cómo afectará esto al mercado inmobiliario en 2025. Desde mi experiencia de 16 años en el sector, creo que es posible trazar una visión de lo que nos espera y brindar algunas recomendaciones para quienes están considerando comprar, vender o invertir.

Un panorama incierto, pero no imposible

El mercado inmobiliario en Argentina ha pasado por innumerables altibajos. Sin embargo, a pesar de las circunstancias, la demanda de viviendas y espacios sigue presente. La vivienda no solo es un bien, sino una necesidad básica y un sueño para muchas personas. En 2025, aunque es probable que sigamos viendo fluctuaciones, también surgirán oportunidades importantes.

¿Qué pueden esperar los compradores?

Para quienes están considerando la compra de su primera propiedad, es esencial analizar el mercado con cautela, pero también con decisión. Este año puede traer algunas oportunidades para aquellos que han esperado pacientemente y pueden adquirir a buen precio. Mi consejo es que evalúen cada oferta con objetividad, priorizando siempre su estabilidad y calidad de vida a largo plazo.

¿Y los inversores?

Los inversores enfrentan un año en el que la diversificación se vuelve clave. En 2025, es posible que veamos una mayor inclinación hacia inmuebles con rentabilidad asegurada y proyectos en áreas estratégicas que prometan un crecimiento sostenido. Recomiendo estudiar bien las oportunidades en barrios en desarrollo o propiedades que ofrezcan comodidades y beneficios adicionales, como amenities o facilidad de acceso.

Un consejo honesto

La experiencia me ha enseñado que, por encima de todo, en este mercado hay que ser honesto con uno mismo y con los demás. Mi recomendación es que se acerquen a este proceso con tranquilidad, tomándose el tiempo necesario para cada decisión. Como profesional, me comprometo a brindar el acompañamiento necesario para que cada paso sea seguro, humano y lo más transparente posible.

Mirando hacia adelante

A pesar de los desafíos, creo firmemente que el mercado inmobiliario seguirá siendo una de las formas más seguras de proteger el patrimonio y construir un hogar. A todos quienes estén considerando entrar en el mercado en 2025, les sugiero que lo hagan con los ojos bien abiertos, asesorándose con un equipo profesional que entienda sus necesidades y sepa guiarlos en este camino.

Artículo de Fernando Gabriel Belvedere, Director de EFEBE Propiedades, Martillero Público con 16 años de experiencia en el mercado inmobiliario.