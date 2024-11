“Una vez más el Municipio de Quilmes fue protagonista en los Juegos Bonaerenses. Con una de las delegaciones más numerosas, se volvió a lograr podio, obteniendo el 3º puesto entre los 135 municipios. Pero más allá del rendimiento, quiero destacar el gran trabajo de todo el equipo que viajó, de todas las áreas comunales que forman parte del desarrollo de este gran evento y por supuesto de todos los participantes que fueron los protagonistas (tanto en deportes como en cultura) y quienes llevaron con orgullo nuestros colores. Todo esto no es casual, sino que es producto de un trabajo sostenido en los años, con mucho compromiso, amor, profesionalismo y como dice nuestra Intendenta: ‘siempre para adelante’”, expresó el subsecretario de Culturas y Deportes local, Nicolás Mellino.

Las preseas doradas fueron obtenidas por Lorenza Paredes en 100m pista PCD sub 16; Jonathan Recalde en lanzamiento de bala PCD +16; fútbol PCD +15 masculino; fútbol PCD +17; Guillermina Gutiérrez en salto en largo PCD +16; Alex Canteros en lanzamiento de bala sub 14; Morena Abril Ledesma Agüero e Ian Franco Núñez en danza folclórica sub 18; y Julieta Oroño y Ciro Chrusciel en arte circense.

Como así también por Nancy Rivas Leiva en salto en largo PCD +16; Maira Ocampo en salto en largo PCD sub 15; Brian Morel en lanzamiento de bala PCD sub 15; Ever Ruiz Díaz en natación 25m pecho; Julieta Ayala en 50m libres; Dante Banegas en lanzamiento de la clava sub 15; Nicole Savoy en 50m libres PCD +17; Facundo Córdoba en 100m pecho sub 18; Santiago Straus en 100m libres sub 14; Tatiana Koval en 50m libres sub 18; Dylan Opitz en 50m libres sub 16; y Luciano Serpentini en 100m espalda sub 14.

Además de Micaela García Breitenberger y Martina Rebeca Bravo en dobles de tenis sub 16; Joaquín Pandelo en 100m pecho sub 16; Lorenzo Beauhaire en 100m pecho sub 14; y Lautaro Leguizamón en 100m mariposa sub 14; handball sub 16 masculino escolar abierta; futsal sub 18 masculino escolar abierta; handball playa sub 16 masculino libre, y handball playa sub 18 femenino libre.

Mientras que las medallas de plata las obtuvieron Lara Carrizo en salto en largo PCD sub 15; Thiago López en 100m pista PCD sub 15; Santiago López Cabral en salto en largo escolar no federado +14; fútbol PCD +16 femenino; Lautaro Robledo en natación PCD 25m libres sub 16; Lucio Massa en 100m libres pista sub 18; Tiziana Piscitelli en 200m libres natación sub 14; Lucas Benavídez en 100m espalda sub 18; equipo de posta mixta sub 14; Delfina Blanco Nieto en 200m libres natación sub 16; Liz Piris Borisenko en tiro sub 15; Delfina Gliemmo en 100m libres sub 14; futsal sub 15 femenino libre; básquetbol 3x3 sub 16 masculino libre; pelota única masculino libre; cestoball sub 14 femenino no federadas; sóftbol sub 16 femenino escolar no federadas; sóftbol sub 16 masculino escolar no federados; Érika Méndez en bonaerenses en carrera sub 18 libre; handball sub 18 femenino escolar abierta, y Agustín Duff en tenis sub 14 promocional single.

Y las de bronce fueron para Maia Ramírez en lanzamiento de la clava PCD sub 15; Valeria Pistan en salto en largo PCD +16; Graciela Obermeier y María Cristina Vegh en dobles de tenis +60; Santino Macaudier y Mateo Barrios en dobles de tenis sub 16; sóftbol sub 14 mixto escolar no federado, y el equipo de handball sub 14 masculino escolar abierta.

Cabe resaltar que la Comuna fue uno de los tres distritos que aportó mayor cantidad de participantes (500 aproximadamente), detrás de La Matanza y La Plata. Para conocer más información sobre el medallero, los interesados e interesadas pueden ingresar en: https://plenus.juegos.gba.gob.ar/publico/medallero/general