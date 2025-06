Opticenter, la reconocida óptica quilmeña dirigida por Walter y Carlos Rojas, ha marcado un hito al convertirse en el primer distribuidor zonal de los innovadores lentes multifocales HOYA. Este avance tecnológico promete un antes y un después en la calidad de la visión, posicionándose como un producto de alta gama a nivel mundial con precios accesibles en el mercado local.

La Trayectoria de HOYA y su Impacto Global

Desde su fundación en 1941 como el primer fabricante de vidrio óptico en Japón, HOYA ha forjado una trayectoria de crecimiento y diversificación. Su expertise en tecnologías ópticas avanzadas le ha permitido expandirse a diversas áreas de negocio, incluyendo la industria IT, cuidado de la visión, medicina y sistemas de imagen, consolidándose como una empresa global líder.

Un Salto Cuantitativo en la Calidad Visual

Durante el evento de lanzamiento, al que asistieron ejecutivos de empresas y directivos de organismos públicos como PAMI y ANSES, Carlos Rojas destacó los excepcionales beneficios de estos nuevos lentes. "Le da a la visión una mejora del 100%, incluso con vidrios irrompibles", afirmó Rojas, subrayando la durabilidad y la claridad visual que ofrecen.

"Hoy damos el puntapié inicial para que todo Quilmes, Berazategui y Varela pueda acceder a este producto. Queremos seguir estando a la vanguardia en la visión, por eso esta apuesta. Ningún paciente que entra a esta óptica se debe ir sin ver de manera perfecta. A partir de ahora cambia la calidad visual de la gente, y a partir de septiembre habrá novedades también para los más chicos", agregó Rojas, enfatizando el compromiso de Opticenter con la salud visual de la comunidad.

Innovación para la Salud Visual Infantil

La oftalmóloga pediátrica Alejandra Lurescia, presente en el lanzamiento junto a su colega Natalia Russo, hizo hincapié en la vital importancia de los controles pediátricos periódicos. "Ahora uno piensa que la miopía es usar anteojos y nada más. No, no es eso. La miopía es una enfermedad ocular que genera alteraciones en la retina y hace a los niños más propensos a tener glaucomas y otras complicaciones", explicó Russo. En este sentido, los nuevos lentes HOYA ofrecen una herramienta crucial para controlar la progresión de la miopía, permitiendo que los niños la padezcan con la menor graduación posible.

Reconocimiento de los Representantes de HOYA

Los representantes de HOYA en Argentina, quienes también asistieron al evento, elogiaron el lanzamiento en Opticenter y destacaron la excelente relación costo-beneficio de los nuevos lentes. Este lanzamiento refuerza el compromiso de Opticenter y HOYA con la innovación y el acceso a las mejores soluciones para la salud visual en la región.