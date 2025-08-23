La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, y la secretaria de Desarrollo Urbano y Obra Pública y 1ª candidata a Concejala por Fuerza Patria Quilmes, Ceci Soler, recorrieron este sábado las obras de pavimentación que se están ejecutando con fondos 100% comunales en Villa La Florida y en el barrio San Valentín, de Bernal Oeste, donde en el marco de un puerta a puerta, dialogaron con vecinos y vecinas acerca de la importancia de la inversión en obra pública para mejorar la calidad de vida, en un contexto adverso por la falta de financiamiento por parte del gobierno de Javier Milei.

"Estuvimos caminando las obras y charlando con los vecinos para que podamos seguir haciendo este tipo de trabajos, de mejoras para los barrios y continuar en otros lugares que nos faltan, pero para eso necesitamos que nos acompañen en la elección del 7 de septiembre", señaló Mayra.

"Esto no es posible que lo resuelva el mercado porque busca la rentabilidad económica. Nunca va a venir una empresa por más que le cobre a los frentistas porque no es rentable. La ganancia para nosotros como Estado es que los vecinos vivan en un lugar mejor", afirmó la Intendenta en diálogo con vecinos, vecinas y comerciantes donde destacó: "Queremos que se nos recuerde por las obras. En Bernal Oeste recorrimos unas obras que Milei dejó desfinanciadas, abandonadas y las terminamos con fondos propios con el aporte de los vecinos que pagan la tasa municipal. Que nadie venga a querer mentir sobre estas tareas".

Y subrayó: "Ceci Soler, que es nuestra candidata, es la representación de la gestión y del trabajo de Quilmes. Esto es elevar el piso de dignidad que todos nos merecemos y debemos tener. Esto hace 50 o 60 años que lo están esperando. Llegó recién ahora. Entonces, acompañemos los proyectos de trabajo que cumplen con las deudas las históricas de todos los barrios de Quilmes".

En horas de la mañana, la Jefa comunal recorrió nuevos asfaltos en Villa La Florida, más precisamente el radio de calles comprendido por 848 entre 878 y 880. Y al mediodía, Mayra se dirigió hasta el barrio San Valentín de Bernal Oeste, donde caminó los pavimentos recientemente construidos en la calle 198 y avenida Agustín Pedemonte. En ambas localidades conversó con vecinos y comerciantes acerca de la importancia de la llegada de los asfaltos y las mejoras integrales.

En el caso de Villa La Florida la obra consiste en la pavimentación de 11 cuadras de hormigón con cordón cuneta y su respectiva obra hidráulica. En tanto, en el barrio San Valentín de Bernal Oeste ya se finalizaron 3 cuadras de un total de 25 a ejecutar con las mismas características, las cuales continúan avanzando a buen ritmo. Ambos trabajos son financiados íntegramente con fondos municipales.

En este contexto, el vecino de Villa Florida, Pablo García contó: "Toda una vida esperando que llegue el asfalto. Nos tocó, era hora. Esto es un claro ejemplo de lo que es un Estado presente. Gracias Mayra por tanto. Esto motiva un montón". A su vez, Mauricio Bernachia, dueño de una barbería ubicada en 848 y 879 dijo: "Gracias al esfuerzo del Municipio se pudo dar el asfalto. Estamos muy contentos”. Y Luis Alberto Córdoba expresó: "Me parece algo espectacular porque mejoramos en todos los aspectos. La obra pública nunca se tuvo que parar, jamás".

Ya en el barrio San Valentín, Hernán Mascareño aseveró: "Es una alegría enorme ver esto. Muy contentos y agradecidos estamos. Ya podemos disfrutar del asfalto y como cambia el barrio". Mientras que Esmerita Martínez dijo: "El asfalto te cambia la vida. Se va a valorizar todo el barrio. La felicito a Mayra".

Participaron de la recorrida el secretario de Seguridad, Gaspar de Stéfano; el subsecretario de Obras, Ramiro Beltrani; su par de Seguridad Ciudadana, Hernán Ocampo; de la directora de Obras e Infraestructura, Paula Benain; sus pares del CGPC de San Francisco Solano y candidato a 6º Concejal por FP Quilmes, Ramón Arce; de Fiscalización, Noelia Argüello; la diputada provincial y candidata a 7ª Concejala por FP Quilmes, Berenice Latorre, y los concejales de UP, José Luis Contreras y Florencia Hernández.