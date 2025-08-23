Sobre el affaire que tiene a mal traer al gobierno nacional por los audios que apuntan a lo más alto del poder mileista, y que ya generó varias denuncias judiciales, la intendente de Quilmes, Mayra Mendoza, fue una de las dirigentes opositoras que más fuertes salieron.

En redes sociales, la Jefa Comunal Quilmeña, dijo:

“Buen día. Comienza otro día que nos gobierna esta banda de corruptos y seguimos conociendo actos de estafas. @JMilei ya le pediste que aclare o que renuncie @KarinaMileiOk? Ahora también podes sumar a @luispetri. Son todos AMIGOS DE LO AJENO. Coimeros. Anti Argentina. Háganse cargo”, escribió Mendoza, arrobando además a Victoria Villarruel, Martín Menem, Patricia Bullrich, Sandra Pettovello, Daniel Scioli, Darío Spagnuolo y a la cuenta oficial de La Libertad Avanza.

Además, Mayra Mendoza reclamó que el presidente Milei exija aclaraciones a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y también a otros integrantes del gabinete, entre ellos el ministro de Defensa, Luis Petri.

El posteo generó repercusiones en la red social.

No obstante, este sábado Mayra volvió a criticar con fiereza: “Ufff sos más arrastrado que una babosa! Muy indigno @LuisCaputoAR “

“La mejor exposición” dice y hasta @JonatanViale en TN se reía de la “volatilidad de las tasas” de @JMilei que no mencionó el escándalo de las coimas de @KarinaMileiOk @MenemMartin @luispetri @dspagnuolo_ok

#KarinaCoimera Ustedes TODOS son una banda de corruptos, están entregando nuestro país al FMI, robándole a los discapacitados y reprimiendo periodistas y jubilados. No están bien”.

Agregó que Acá los tarifados de @KarinaMileiOk que le roba a los discapacitados para distribuir en esta primera línea @JMilei @MenemMartin @PatoBullrich @jlespert #KarinaCoimera