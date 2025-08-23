En la mañana de este sábado, en la Sede Social del Quilmes Atlético Club, se realizó la asamblea de representantes de socios. Durante la misma se aprobó el balance del último período y la proclamación de la nueva comisión directiva.

Tambien, se llevó a cabo la asunción de las autoridades correspondientes, encabezado por el presidente Carlos Giulianetti, Vicepresidente 1º Cristian Ciari, Vicepresidente 2º Martín Malvar, Vicepresidente 3º Nicolás Carbajal. Secretario General Gaston Piazza (foto). Nuevos aires para la institución Cervecera, con un importantisi mo triunfo en lo deportivo en la tarde de ayer, dónde el primer equipo de fútbol le ganó a San Miguel por 2 a 0 con goles de los chicos del Club, Coronel y Vázquez y lo alejaron de la zona roja del descenso.

Por otra parte y como fue primicia de El Suburbano en la semana, Alfredo Grelak (foto) mañana domingo asume el tercer ciclo como DT de la Institución. El jueves a las 20 hs QAC enfrenta a Alvarado, la fecha postergada y allí se producirá el debut del nuevo DT.