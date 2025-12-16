En este marco, de 11 a 18, en la plaza San Martín (Mitre y Pasaje Papa Francisco -ex Rivadavia-), se desarrollará la Feria Raíces con la participación de más de 25 emprendedoras migrantes dedicadas a la gastronomía, artesanías y productos textiles. La propuesta incluirá también una radio abierta, intervenciones artísticas y actividades impulsadas por las propias mujeres que integran el programa.

Raíces es un programa municipal creado en 2024 con el apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), destinado a acompañar e impulsar a mujeres migrantes emprendedoras a través de capacitaciones, espacios de comercialización y dispositivos de sensibilización comunitaria. Desde su lanzamiento, se realizaron 17 ferias propias, diversos talleres y capacitaciones, entre otras actividades.

Asimismo, el acto oficial se realizará desde las 17.30, en el Salón de los Espejos, de la Casa de las Culturas (Pasaje Papa Francisco 383 esquina Sarmiento). La actividad contará con la proyección de materiales audiovisuales, la presentación del proyecto de creación de un observatorio de datos migrantes y refugiados, y un brindis junto al Consejo de Colectividades del distrito.

Quilmes ha contado con una presencia destacada de comunidades migrantes a lo largo de la historia y en la actualidad -alrededor del 8% de la población- y, desde 2019, impulsa políticas específicas a través de la Dirección de Migrantes, creada por la intendenta Mayra Mendoza. Estas acciones se enmarcan en el Plan Municipal de Gobernanza Migratoria, que prioriza el acceso a derechos, la inclusión sociolaboral, el fortalecimiento comunitario y la promoción de la identidad intercultural.

Con esta jornada, en tiempos donde los migrantes son “chivo expiatorio” de una crisis que no causaron, el Municipio reafirma su compromiso con la construcción de una sociedad más justa, diversa e inclusiva, reconociendo el aporte histórico, cultural y económico de las comunidades migrantes que forman parte de Quilmes.