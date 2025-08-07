La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, inauguró la puesta en valor integral de la plaza Santo Domingo, de Ezpeleta Oeste, ubicada en la manzana de México, Panamá, Miguel Cané y Lisandro de la Torre, refaccionada con fondos 100 por ciento municipales, en el marco de la renovación de la totalidad de los espacios verdes del distrito, uno de los ejes de gestión de la Jefa comunal.

“Esta plaza es un lugar de encuentro hermoso del barrio para que disfruten todos los vecinos pero principalmente para los más peques, porque nuestro objetivo de trabajo tiene que ver con que ellos y ellas vivan en un lugar mejor del que vivimos todos nosotros que estamos un poquito más grandes. Hay que disfrutarla y cuidarla mucho entre todos y también les voy a pedir algo más: este 2025 tenemos que acompañarnos como lo hicimos en las elecciones de 2019 y de 2023”, señaló Mayra, acompañada por la secretaria de Desarrollo Urbano y Obra Pública y candidata a 1ª Concejala por Fuerza Patria Quilmes, Ceci Soler.

En este contexto, subrayó: “Ceci es nuestra candidata a primera concejala y va a representar el proyecto de trabajo que hace 6 años venimos llevando adelante en Quilmes y necesitamos el apoyo mayoritario de los vecinos para que esta plaza también la podamos hacer en los barrios que faltan. Así que les pido por favor que nos acompañen para poder seguir trabajando con una gestión militante, que lo único que quiere y por lo único que trabaja es por mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos ante una situación no solamente difícil, sino muy triste que estamos viviendo”.

Y enfatizó: “La forma de manifestar que no estamos de acuerdo con el gobierno de Milei es en las urnas votando a Fuerza Patria el 7 de septiembre. Toda la provincia de Buenos Aires tiene que ponerle un freno a Milei y decir que queremos vivir en paz, con tranquilidad, sin odio, sin violencia, con derechos para todos, que no se pierda el trabajo, sino que se genere. No queremos endeudarnos para comprar los alimentos o lo que se necesita para vivir sin sentirnos preocupados. Y esto tiene que ser de forma democrática mostrándole a Milei que en las urnas el pueblo le va a poner un límite”.

La obra incluyo la colocación de 26 nuevos bancos de hormigón, un bebedero con su correspondiente conexión; 10 cestos de basura restaurados; una parada de colectivos restaurada; 5 mesas con bancos de hormigón; 1 tótem institucional; 5 tipos de solados (piso de caucho reciclado antigolpes; hormigón peinado; baldosas táctiles premoldeadas; hormigón alisado y solado intertrabado sobre manto de arena) y rampas de accesibilidad. Además se instalaron 30 columnas de iluminación LED; 10 tipos de juegos infantiles (sube y baja simple; pórtico hamaca triple mixto; mangrullo base espacial triple; panel Ta-Te-Ti; tambores musicales); y una estación saludable (fortalecedor de piernas doble; bamboleo de cintura doble; cabalgata aeróbica; dorsalera simple, y volante para las articulaciones).

Durante la actividad hubo espacio para una merienda a cargo de los Veteranos de Malvinas, clases de zumba, espectáculos de payasos y zancos, y juegos de salón para los más chicos: metegol, jenga y ping pong. También se entregaron bolsas reciclables y plantines.