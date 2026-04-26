El Municipio de Quilmes, con la presencia de la intendenta interina local, Eva Mieri, llevó adelante este sábado el “Concierto con Memoria”, un punto de encuentro para bandas y orquestas infantiles y juveniles de todo el distrito, en el que pudieron compartir una jornada de música y arte, que se desarrolló en el Centro de Producción Audiovisual (CPA) Leonardo Favio, en Chacabuco 600, de Bernal, ante una gran audiencia, donde también se entregaron distintos elementos para el desarrollo de estas actividades.

“Este encuentro, para nosotros como gestión municipal, es muy importante. En esta mañana no solamente acompañamos esta muestra, sino también entregamos muchos insumos importantes para que sigan adelante con sus actividades. Queremos que nuestras hijas e hijos, y nuestras nietas y nietos puedan encontrar en estos espacios no solamente la práctica de un instrumento, sino también seguir construyendo comunidad. Hagamos de la cultura un puente, un abrazo y una oportunidad para todos y todas”, afirmó Eva, acompañada por la secretaría de Educación y Culturas, Evangelina Ramírez.

Por su parte, Ramírez, comentó: “En un contexto tan complejo como el que vivimos hoy, estar en este espacio es muy importante, con un eje muy especial a 50 años del último golpe cívico-militar y hacerlo a través del arte, que tiene que ver con la posibilidad no solamente de acceder, sino también de mostrar lo que se hace en nuestro distrito”.

Las orquestas infantiles y juveniles desempeñan un papel fundamental generando oportunidades para el desarrollo integral de niñas, niños y jóvenes. Estos espacios artísticos no solo fomentan habilidades musicales, sino que también promueven valores como la disciplina, el trabajo en equipo, la autoestima y la inclusión social.

Durante la jornada se presentaron seis orquestas, La Sonora de la IAPI; La Sonora del Río, La Sonora de Ezpeleta, La Orquesta de Solano, La Orquesta Sintonía 442, La Orquesta Ezpeleta, y el coro Lloverán Cantares, que ensaya en el mismo CPA Leonardo Favio. Estos espacios brindan inclusión y garantizan el acceso a bienes culturales a un total de 480 niños y adolescentes entre los 6 y los 18 años.

A lo largo de la actividad también se entregaron distintos insumos y elementos importantes para el desarrollo de estas actividades como remeras, arcos de violín, encordados, lubricantes, baquetas de percusión, resinas y boquillas para instrumentos de viento, todo financiado con fondos municipales.

Participaron también de la actividad el director general de Educación, Leonardo Casazza; el director de Cultura en Barrios, David Pereyra, y su par del CPA Leonardo Favio, Danila Imbrogno, entre otros funcionarios.