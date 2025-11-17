En el marco de la celebración del Día Nacional de la Gratuidad Universitaria, este jueves 20 de noviembre, a partir de las 19 horas, la sede Arenales de la UNDAV ofrecerá propuestas educativas, científicas, culturales y artísticas para compartir con toda la comunidad con entrada libre y gratuita.

Entre las 19 y las 23 horas, la sede Arenales (Gral. Arenales 320, Avellaneda) será anfitriona del evento que incluye charlas, talleres, música en vivo, proyecciones y visitas guiadas. Esta nueva edición de La Noche de las Universidades está pensada para fortalecer el lazo entre la comunidad educativa y la sociedad toda, dando a conocer en profundidad el trabajo de los estudiantes y docentes de la casa de estudios avellenedense.

La celebración del día de la gratuidad universitaria reconoce el derecho a la educación superior pública, gratuita y de calidad para toda la población, democratizando el acceso y fortaleciendo el sistema universitario argentino. Es por eso que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) propone a las Universidades de nuestro país que no solo abran sus puertas a la ciudadanía, sino que pongan su alcance las investigaciones científicas, proyectos artísticos y debates coyunturales que forman parte del día a día de las facultades.

Para saber con precisión los horarios y las aulas destinadas a cada actividad, podés hacer click aquí en https://drive.google.com/file/d/1mc4LT_nzIbyhN4ETQgFtL_EIT9gRBS43/view

Cintia Palacios, estudiante de la carrera de Periodismo de la UNDAV