Los paquetes incluyen traslados, alojamiento, y desayuno o media pensión y pueden abonarse en 12 cuotas

El Sindicato Unificado Municipales de Avellaneda (SUMA) presentó las propuestas vacacionales para sus afiliados en este verano 2026.

“Como todos los años, nuestro sindicato arma estas opciones para que los afiliados puedan hacer un lindo viaje en familia, a los destinos turísticos de nuestro país. Con variedad de opciones y la posibilidad de pagarlo en cuotas”, explicó el Secretario General de los municipales, Daniel Aversa. “Es un rol fundamental de la organización gremial trabajar para el bienestar de los trabajadores y sus familias, y que puedan disfrutar de su período vacacional”.

Las salidas serán en los meses de enero y febrero y tienen como destinos principales la costa atlántica bonaerense y el noroeste argentino.

Quienes deseen viajar a la playa, podrán optar por Mar de Ajó, San Bernardo, Santa Teresita, Las Toninas, San Clemente, Villa Gesell o Mar del Plata. En viajes de 3, 4 o 5 noches con desayuno o media pensión.

En el caso del noroeste, el paquete incluye Bus, 4 noches de alojamiento con media pensión y coordinador a bordo.

Los paquetes pueden reservarse en la sede del gremio, Av. Belgrano 1289, y ser abonados hasta en 12 cuotas.