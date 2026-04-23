El gobernador Axel Kicillof encabezó la inauguración del nuevo edificio del Centro Municipal de Cuidado Familiar y Comunitario “Dr. Oscar Fariña”, junto con el intendente de Avellaneda Jorge Ferraresi, la jefa de Gabinete Magdalena Sierra, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, y el de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis.

Durante el acto, Kicillof señaló: “Este centro forma parte de una política que reconoce a la salud como un derecho”. “Hay otro camino que no es el de abandono y la crueldad. Ese camino va derecho al futuro”, sostuvo el Gobernador y destacó la gestión de Ferraresi porque “es un intendente que está en todos los detalles”. Además, anunció obras de infraestructura para el Hospital Perón y reclamó: “Tenemos mil obras paradas en la PBA por responsabilidad del gobierno nacional”.

Por su parte, Ferraresi enfatizó la figura del doctor Fariña “por su conocimiento y sensibilidad”. “Tiene una mirada de la atención primaria como una herramienta clave para mejorar los índices de salud”, siguió, al tiempo que agradeció “la mirada humana de Kicillof sobre la equidad”. También, valoró la gestión del ministro Katopodis: “Es fundamental para estas obras”.

El ministro Kreplak marcó que “el centro de salud inaugurado es el número 203 del gobierno de Kicillof”, y adelantó: “Vamos a dar la lucha que haga falta por la salud pública”.

Oscar Fariña, con cuyo nombre fue bautizado el nuevo CMCFyC en homenaje a su trayectoria, dijo: “Le debemos este espacio al sacrificio y el compromiso de Jorge Ferraresi y Axel Kicillof, porque a pesar de la crisis y el sometimiento a la PBA, siguen invirtiendo en la comunidad”. Asimismo, destacó que “la atención primaria de la salud es una estrategia que tiene un desafío distinto, que involucra la participación comunitaria”.

El edificio, ubicado en Larroque 1960, cuenta con una superficie cubierta de 414 m², se desarrolla en una sola planta, con patios laterales y un patio en el contrafrente. Cuenta con un área de recepción y sala de espera, consultorios y áreas de servicio, enfermería, vacunatorio, farmacia con su sector de apoyo y áreas administrativas. También dispone de sanitarios para el público, incluyendo baño accesible para personas con movilidad reducida, espacios de uso interno destinados al personal de salud, áreas de descanso, office y sectores de apoyo necesarios para el funcionamiento del establecimiento.

En el acto estuvieron también presentes: el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco; el de Trabajo, Walter Correa; la jefa de Asesores del Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Cristina Álvarez Rodríguez; el presidente del HCD, Hugo Barrueco, la secretaria de Salud local, Virginia Algañaraz; diputada provincial, Romina Barreiro; y la presidenta del Consorcio de Gestión del Puerto Dock Sud, Mónica Litza; entre otros.