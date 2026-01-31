Un hombre de 26 años, identificado como Mariano J, fue aprehendido por la policía de Quilmes luego de intentar cometer un ilícito en el Acceso Sudeste. El incidente ocurrió cuando J y otro individuo se interpusieron en el carril de la mano descendente, apuntando a un motociclista que se desplazaba por la zona.

La víctima, una oficial de la Policía de la Ciudad, identificada como Alejandra Liliana Godoy, intentó esquivar a los delincuentes y accidentalmente impactó a Jimenez con su vehículo, un Ford Ka negro. Godoy se dirigió inmediatamente a la comisaría para informar sobre el incidente.

El delincuente, que tendrìa un peligroso prontuario y es conocido en el barrio, fue trasladado al Hospital Iriarte con fracturas en las piernas y se encuentra bajo custodia policial. La Unidad Fiscal de Instrucción 05 del Departamento Judicial de Quilmes dispuso la aprehensión de Jimenez por tentativa de robo y notificó a Godoy por lesiones culposas.

