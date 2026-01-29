AUBASA inició la construcción del cuarto carril en la autopista Buenos Aires-La Plata, en el tramo que se extiende desde el Acceso Sudeste (km 11,5) hasta la estación de peaje de Hudson (km 30,45) sentido a la capital bonaerense, que abarca 20 km y beneficia a los municipios de Avellaneda, Quilmes y Berazategui.

Las intervenciones consisten en la construcción de un carril adicional, tal como estaba en el proyecto original desde la creación de la autopista, y además comprenden la repavimentación de los tres carriles existentes, más una carpeta asfáltica que cubrirá los cuatro carriles para unificar la altura.

Además, se encuentra en proyecto la obra para construir el cuarto carril en sentido descendente y de esta manera completar el tramo de cuatro carriles en ambas manos.

Los trabajos, que también incluyen tareas de señalización y demarcación horizontal, se realizan de lunes a viernes durante la noche, entre las 20 y las 6, para evitar obstaculizar el tránsito en los horarios de mayor circulación.

La construcción del cuarto carril se realiza en la zona de mayor tránsito de la autopista y mejorará la seguridad vial, la fluidez, las condiciones de circulación y los tiempos de viaje de quienes realizan a diario este trayecto en sentido desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hacia la capital bonaerense.