El programa Escuelas Abiertas en Verano 2026 tuvo este miércoles, con la presencia de la intendenta interina de Quilmes, Eva Mieri, su día de cierre de actividades en el predio de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) seccional Quilmes, Varela y Berazategui, una de las sedes de esta iniciativa, ubicada en Camino General Belgrano 3803, en Quilmes Oeste.

“Con muchísima alegría participamos de esta jornada. Vimos y recorrimos toda la muestra de lo que trabajaron los jóvenes durante este mes, enalteciendo el sentir quilmeño. Es también una alegría para todos y todas nosotras seguir profundizando el trabajo que inició nuestra compañera Mayra Mendoza, que hace seis años viene llevando adelante políticas públicas que hacen a la igualdad de oportunidades para todos los chicos y chicas de nuestra ciudad”, señaló Eva, que compartió una fiesta de la espuma con todos los presentes, acompañada por la secretaria de Educación y Culturas, Evangelina Ramírez.

En este marco, Ramírez comentó que “ha sido realmente muy importante para las pibas y los pibes de nuestros barrios tener la posibilidad de contar con estos espacios, que son recreativos, pero también con una temática que este año fue un proyecto relacionado con pueblos originarios. Se trabajó en cada una de las sedes y hoy tuvimos la posibilidad de presenciar lo que ellos realizaron durante todo este mes”.

El programa Escuelas Abiertas en Verano 2026 es una iniciativa que se desarrolla del 2 al 30 de enero, y es articulada con la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires y la Jefatura Distrital local. En Quilmes cuenta con 46 sedes educativas y 3 predios: el Polideportivo Municipal, la Escuela Agraria y el espacio recreativo de la UOM, que hoy finalizó su participación. Asisten más de 5.000 chicos y chicas de 3 a 17 años, que realizan actividades artísticas, lúdicas, deportivas y acuáticas. También se brinda desde el Servicio Alimentario Escolar (SAE), el desayuno, almuerzo y merienda; y año tras año el Municipio refuerza con material didáctico y de cocina para llevar a cabo una propuesta de calidad: material deportivo y artístico, y utensilios.

Es importante destacar que algunas escuelas desarrollan sus actividades en los 3 predios mencionados, mientras que otras funcionan en los mismos colegios y asisten dos veces a la semana a la pileta, como el Natatorio Municipal de Solano, y a clubes e instituciones que ceden sus instalaciones para estas actividades recreativas, como el 12 de Octubre, Sol de Mayo, Quilmes Oeste, Argentino de Quilmes, Don Bosco, Cooperarios, Juventud de Bernal, Moreno, Pejerrey Club y Creadores de Sueños.

Participaron también de la actividad la secretaria de Hacienda, Eva Stoltzing; la subsecretaria de Educación, Florencia Sierra, y su par de Servicio Alimentario y Mantenimiento Escolar, Miguel Centurión; el presidente del Consejo Escolar, Gustavo Lappano; el secretario general de la UOM Quilmes-Varela-Berazategui, Adrián Pérez y distintos representantes de la Jefatura Distrital y el SUTEBA, entre otras autoridades.