El próximo sábado 14 de febrero, a las 20:30 hs, se llevará a cabo un Baile de Carnaval en el Centro Tradicionalista Fortín Quilmes, ubicado en Italia y Videla, Ribera de Quilmes. El evento, que es libre y gratuito, promete ser una fiesta tradicional argentina con asado, música y baile.

La entrada es libre y gratuita, y se ofrecerá cantina con precios módicos. El evento busca promover la cultura y la comunidad quilmeña, y se espera una gran concurrencia de vecinos y visitantes.

La organización invita a todos a sumarse a la celebración y disfrutar de una noche de música, baile y tradición argentina.