Continúa desarrollándose a buen ritmo la construcción del nuevo edificio para la Escuela Secundaria Nº 8, en Don Bosco, que contó con la supervisión de la intendenta interina de Quilmes, Eva Mieri, quien recorrió las obras en el establecimiento y saludó a los trabajadores.

"El Municipio de Quilmes, en conjunto con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, va a poner en valor estas cuatro aulas para que tanto docentes como alumnos puedan volver a habitar esta escuela de manera digna, ordenada y que nuestros pibes puedan aprender y que los profes puedan enseñar en un ámbito adecuado. Desde el primer día de gestión, nuestra compañera Mayra Mendoza puso en el centro de la escena la educación pública. Y nosotros y nosotras con este equipo de trabajo que conformamos, vamos a seguir en ese camino", sostuvo Mieri, acompañada por la secretaria de Educación y Culturas, Evangelina Ramírez.

En ese contexto, Ramírez, aseveró: "Sin dudas, las mejoras en infraestructura después claramente inciden sobre el trayecto pedagógico y educativo. Y este es un Gobierno Municipal, encabezado por nuestra intendenta en uso de licencia, Mayra Mendoza, y nuestra jefa comunal interina, Eva Mieri, que ha puesto a la educación como un pilar fundamental de desarrollo, no solamente pensando en un futuro, sino en el presente".

Por su parte, el subsecretario de Infraestructura Escolar de la provincia de Buenos Aires, Ariel Lambezat, ponderó la importancia de estos trabajos: "Esto forma parte de una tarea mancomunada que venimos haciendo con todos los distritos, municipios y consejos escolares, con muchos objetivos, así que siempre representa un una satisfacción poder darle respuesta a las demandas de la comunidad para que puedan tener colegios dignos, seguros y habitables".

Cabe señalar que la obra del nuevo edificio había sido paralizada a poco de comenzar el Gobierno Nacional de Javier Milei, por lo que ante esto, la Comuna en conjunto con Provincia decidieron retomar los trabajos que avanzan a buen ritmo en el marco del Programa de Infraestructura Educativa 2025-2027.

En este sentido, la obra consiste en la construcción de 4 nuevas aulas, con una capacidad para 30 alumnos y 15 bancos cada una, y que posibilitarán la conexión del nuevo edificio del establecimiento con el antiguo, permitiendo el óptimo desarrollo de las clases y una mayor comodidad para los alumnos y profesores, cuestión que era necesaria de cumplir.

Las aulas y dependencias estarán provistas del equipamiento móvil necesario para dar inicio a las clases de manera inmediata una vez entregada la obra. Además, se adecuará el espacio existente de la biblioteca, que presenta humedad y filtraciones haciéndolo incompatible con el uso.

A su vez, en el marco del Programa Quilmes Coopera, la ES Nº 8 que cuenta con una matrícula de 376 alumnos y su director es Cesar Vilches, recibió financiamiento para el proyecto "Club de Ciencias", en el marco de la creación de un laboratorio para la escuela. De esta manera, adquirieron armario, balanzas, guardapolvos, hojas, cintas, proyector, vasos, cubreobjetos, crisoles, matraz volumétrico, termómetros, pizarras y material de librería, entre otros materiales.

Participaron de la recorrida la subsecretaria de Educación, Florencia Sierra; su par del Servicio Alimentario y Mantenimiento Escolar, Miguel Centurión; el presidente del Consejo Escolar, Gustavo Lappano, y representantes de SUTEBA, entre otros.