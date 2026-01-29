Una comitiva de Bomberos Voluntarios de Bernal fue autorizada por Defensa Civil de la Provincia a viajar a Esquel para sumarse al combate de incendios forestales en Esquel.

La dotación que responde al Jefe de los Bomberos Voluntarios de Bernal, Comandante Jorge Froio, partirá esta noche a la localidad de Esquel para colaborar en esta lucha que libran los bomberos locales, ahijados del Cuartel de Bernal.

La partida oficial será hoy alrededor de las 20:30, desde el Cuartel Central, Av. Dardo Rocha 270 de Bernal.