El espacio SOMOS Buenos Aires en Quilmes lanzó una propuesta concreta: que los vecinos que sean víctimas de casos de inseguridad no abonen la tasa de seguridad que dentro de la tasa municipal general deben pagar cada mes. El proyecto prevé eximiciones por robos en viviendas, en comercios y en automotores. “Si es Estado no puede cuidar, no puede cobrar por eso”, explicaron.

La Lista que encabeza Tatiana Sanabria Sicco, y secundan Gustavo Filaretti, Eyleen Vigilanco y Agustin Amanquez; propone un esquema concreto de quita que incluye:

“Robo en domicilio dentro del radio de Quilmes: eximición de pago del proporcional de tasa por 12 meses. Robo en comercio: eximición del 15% de todas las tasas de carácter comercial que abone por espacio de 6 meses. Robo automotor: a todo vecino quilmeño que le roben su vehículo y posea domicilio en Quilmes, la eximición del proporcional de la tasa de seguridad dentro de la tasa general que abona por su domicilio por espacio de 6 meses. Ante robo parcial (neumáticos, estéreos), la eximición operara por tres meses. En estos casos en particular, la acreditación del hecho se hará solo vía denuncia a los respectivos seguros.”

Para Filareti: “El razonamiento es simple: Si vas a comprar un kilo de tomates y pagas un kilo de tomates, no te llevas medio. Si pagás una tasa por seguridad y el Estado no te pudo o supo cuidar, no te lo puede cobrar”.

Para el candidato: “El proyecto, además de compensar al vecino, obliga al Estado a trabajar si quiere o pretende recaudar. Muchas de las cosas que suceden - indicó el candidato - suceden por falta de eficiencia. Y si bien queremos eficiencia en todo, en el caso de la seguridad se nos van vidas. Es lo que más le preocupa a los vecinos, es lo que más nos preocupa a nosotros. No se puede pagar por lo que no se recibe.”

El proyecto, según sostuvo Filaretti “Será prioridad” a la hora de acceder a una banca. “Por eso le pedimos a los vecinos trabajar juntos. Que nos permitan llegar al Concejo y nosotros nos comprometemos a empujar este proyecto para que la Justicia sea un poco más Justa”.