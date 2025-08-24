Lanús Gobierno celebró el 150° aniversario de Valentín Alsina con una nueva edición del Festival Este es mi Barrio. La actividad contó con una gran participación de vecinos y vecinas que se acercaron a la Plaza Constitución (avenida Domingo Perón 3000, Valentín Alsina) para disfrutar de espectáculos en vivo, juegos, sorteos y muchas sorpresas.

Con entrada libre y gratuita, una multitud asistió al evento para formar parte de esta tradicional celebración que, en esta ocasión, tuvo como protagonistas la presentación de Big Band Jazz del Municipio, la agrupación de tango Las Reinas del Sur y un homenaje a Pappo's Blues, a cargo de Alsina Trío.

Por su parte, el intendente de Lanús, Julián Álvarez, y el secretario de Gobierno, Leandro Decuzzi, recorrieron los diferentes espacios y conversaron con los vecinos y vecinas presentes en esta multitudinaria celebración popular.

A su vez, las y los emprendedores del distrito ofrecieron numerosas propuestas gastronómicas y artesanales para todos los gustos. Además, en ese marco festivo, las y los asistentes pudieron visitar el stand del Centro de Atención Vecinal del Municipio donde recibieron asesoramiento personalizado sobre diversos trámites municipales.

El festival se realizó con la participación de instituciones educativas, como los jardines de infantes N°909 Gral. José de San Martín, N°901 Domingo Faustino Sarmiento, N°12 Pulgarcitos, Nº904 Fragata Sarmiento, Valentín Alsina y Nº906 Capitán Luis Piedrabuena; las escuelas primarias N°3 República de Brasil, N°707, N°13 Hipólito Yrigoyen, N°4 Remedios de Escalada de San Martín, N°20, N°2 Mariano Moreno y N°57 Gral. Manuel Savio; y también las escuelas secundarias N°9 Dr. Honorio Pueyrredón, N°7 República de Panamá, N°12 y N°2 Dr. Valentín Alsina.

Asimismo, acompañaron los centros de jubilados: Siempre Unidos y Valentín Alsina; los centros educativos de Adultos N°713, N°722, N°15, Victoriano Arenas y N°6 Madre Teresa de Calcuta.

Mientras que el resto de las instituciones que acompañaron la jornada fueron:

Club Social y Deportivo Máximo Gorki

Sociedad de Fomento Barrio Campomar

Banco Credicoop Cooperativo Limitado

Club Atlético Victoriano Arenas

Club de Leones Valentín Alsina

Club Sportivo Campos

Club Sportivo Alsina

Instituto Tecnova

Centro Cultural Tita Merello

Biblioteca Domingo Faustino Sarmiento

Asociación Bomberos Voluntarios de Lanús Oeste

Cámara de Comercio, Servicios e Industrias de Valentín Alsina

Instituto Armenio Jrimian

Este es mi Barrio es un programa diseñado para celebrar los aniversarios de los diferentes barrios y localidades de la ciudad. Durante el inicio de la gestión, se realizaron diferentes ediciones que también registraron una concurrencia masiva de vecinos y vecinas.