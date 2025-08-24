El próximo martes 26 de agosto, Lanús Gobierno llevará a cabo un Mega Operativo de castración de mascotas en el Parque Municipal El Ciclón, ubicado en Colón 4902, Lanús Oeste. La actividad comenzará a las 9 horas y no será necesario sacar turno para acceder a la atención.

Los vecinos y vecinas que se acerquen deberán presentar domicilio en Lanús, garantizar 12 horas de ayuno a sus mascotas, llevar una manta por cada animal y, en el caso de los gatos, una bolsa de red.

En lo que respecta a los requisitos de salud para los animales, deberán cumplir con los siguientes:

Peso

Gatos y gatas: desde 2 kilos.

Perros y perras: de 4 a 25 kilos.

Edad

Gatas y perras: 6 meses a 8 años.

Gatos y perros: 8 meses a 8 años.

En celo: 15 días posteriores a la finalización del período.

Preñadas: Hasta 30 días de gestación.

Post parto: 2 meses después de la parición.

Braquicéfalos: No se castran. Tampoco sus mestizos (trompa chata).

Asimismo, vale aclarar que, en todos los casos, el animal será evaluado por nuestros profesionales.

El Mega Operativo de Castración es una iniciativa de Lanús Gobierno pensada para facilitar el acceso a la salud de las mascotas de la comunidad.