Este sábado 1° de noviembre, Lanús Gobierno llevará a cabo una nueva jornada de Sábados de Salud en el Barrio, brindando a las y los vecinos acceso gratuito a variadas prestaciones de salud como vacunación, testeos y actualización de recetas.
La jornada será de 10 a 14 horas en la Plaza Mariano Moreno, ubicada en la Avenida Hipólito Yrigoyen 6200, Remedios de Escalada
Entre las atenciones profesionales, habrá acceso a:
Vacunación eventual, estacional y calendario anual completo
Colocación y extracción de implantes subdérmicos anticonceptivos
Implante de DIU/SIU y aplicación de anticonceptivos inyectables
Testeo rápido de VIH/Sífilis
Actualización de recetas
Inscripción a programas de salud
Además, se habilitarán postas de promoción y prevención sobre hipertensión y diabetes (toma de TA, Glucemia y oximetría), control de talla y peso, consultoría sobre salud nutricional, talleres de salud bucodental, ESI, salud sexual y reproductiva y recursero sobre consultorios IVE/ILE. Las y los vecinos que lo necesiten, podrán acceder a un espacio de primera escucha de Salud Mental.
La instalación contará con un espacio para la atención de mascotas, en el que se brindará:
Vacunación antirrábica
Desparasitación
Información sobre Puntos de castración y Clínica Veterinaria Municipal
Otros beneficios estarán ligados a distintas prestaciones en salud y vinculación con la comunidad, empadronamiento (HSI) e inscripción a SUMAR.
A través de Sábados de Salud en el Barrio, Lanús Gobierno continúa demostrando su compromiso con la salud y con la comunidad, manteniendo un estado municipal presente y a disposición de las y los lanusenses.
En lo que va del 2025, se realizaron un total de 33 operativos con más de 5.000 atenciones.