Este sábado 1° de noviembre, Lanús Gobierno llevará a cabo una nueva jornada de Sábados de Salud en el Barrio, brindando a las y los vecinos acceso gratuito a variadas prestaciones de salud como vacunación, testeos y actualización de recetas.

La jornada será de 10 a 14 horas en la Plaza Mariano Moreno, ubicada en la Avenida Hipólito Yrigoyen 6200, Remedios de Escalada

Entre las atenciones profesionales, habrá acceso a:

Vacunación eventual, estacional y calendario anual completo

Colocación y extracción de implantes subdérmicos anticonceptivos

Implante de DIU/SIU y aplicación de anticonceptivos inyectables

Testeo rápido de VIH/Sífilis

Actualización de recetas

Inscripción a programas de salud

Además, se habilitarán postas de promoción y prevención sobre hipertensión y diabetes (toma de TA, Glucemia y oximetría), control de talla y peso, consultoría sobre salud nutricional, talleres de salud bucodental, ESI, salud sexual y reproductiva y recursero sobre consultorios IVE/ILE. Las y los vecinos que lo necesiten, podrán acceder a un espacio de primera escucha de Salud Mental.

La instalación contará con un espacio para la atención de mascotas, en el que se brindará:

Vacunación antirrábica

Desparasitación

Información sobre Puntos de castración y Clínica Veterinaria Municipal

Otros beneficios estarán ligados a distintas prestaciones en salud y vinculación con la comunidad, empadronamiento (HSI) e inscripción a SUMAR.

A través de Sábados de Salud en el Barrio, Lanús Gobierno continúa demostrando su compromiso con la salud y con la comunidad, manteniendo un estado municipal presente y a disposición de las y los lanusenses.

En lo que va del 2025, se realizaron un total de 33 operativos con más de 5.000 atenciones.