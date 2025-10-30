El último perrito que se difundiò en la factura de Edesur, junto a @refugioelcampito era Rosamel. Pero detrás de esa carita había otra historia: la de una familia que lo buscaba hace casi un año.

Ellos no seguían al refugio en redes, por lo que no sabían que su perro estaba sano y salvo, hasta que al abrir su factura lo reconocieron: ¡Rosamel era Dereck!

Entre la emoción, la sorpresa y un poco de destino, Derek volvió a casa. ️Gracias al trabajo conjunto con @refugioelcampito, una simple factura se convirtió en un puente para el reencuentro.

Esta historia nos recuerda que abrir nuevos canales de comunicación puede cambiar vidas. Y que, a veces, el amor encuentra su camino en los lugares más inesperados… incluso en una factura de luz.

En Edesur seguiremos impulsando acciones que conecten con nuestra comunidad y promuevan un vínculo responsable con los animales.