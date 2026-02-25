El intendente Carlos Balor recibió a la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano bonaerense, Silvina Batakis, en una jornada de trabajo destinada a fortalecer la articulación entre el Municipio de Berazategui y la Provincia. Durante el encuentro, que contó con la participación de los equipos técnicos de ambas gestiones, se abordaron ejes fundamentales para mejorar la calidad de vida de las familias berazateguenses en materia de planificación urbana y acceso a la vivienda.

En ese marco, las autoridades evaluaron el avance de programas provinciales en curso en el distrito y analizaron nuevas líneas de acción.

Sobre la reunión de trabajo, la secretaria de la Agencia de Tierras y Hábitat municipal, Cecilia Roldán, explicó: “Uno de los proyectos sobre los que estuvimos trabajando es la obra que se está realizando en el barrio 3 de Junio. Allí, 120 viviendas serán destinadas a vecinos y vecinas que actualmente viven a la vera del Arroyo Las Conchitas y bajo un electroducto”. La segunda etapa de esta obra ya se encuentra en ejecución, para la construcción de 239 viviendas y un Parque público.

Asimismo, recalcó: “Siempre es importante contar con el apoyo de la provincia de Buenos Aires. Queremos agradecer al gobernador, Axel Kicillof, quien siempre pone a disposición los Ministerios para trabajar junto a las áreas municipales en distintas temáticas”.

Participaron del encuentro, además, los secretarios municipales de Obras Públicas, Cristian Ribeyrol; y de Servicios Públicos, Sergio Faccenda.