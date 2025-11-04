En el marco de los festejos por el 65° aniversario de la Autonomía de Berazategui, se celebró el tradicional Tedeum en la Parroquia Sagrada Familia. La ceremonia, encabezada por el Padre Guillermo Feldmann, contó con la presencia de integrantes del Gabinete municipal y de Victorio Bruni, vecino destacado por su histórica participación en la lucha por la autonomía del distrito. Ante los presentes, dijo que "Berazategui es un sueño hecho realidad, ejemplo del Conurbano".

En su mensaje, el Padre Feldmann impartió su bendición a Berazategui y a sus ciudadanos. Expresó, además, su profundo cariño por el distrito: "Una ciudad, un pueblo, crece en humanidad cuando no deja a nadie al costado del camino. Y esa es parte de nuestra identidad como ciudad de Berazategui. Viví toda mi vida acá y sé que el Municipio tiene en cuenta esto. Debemos estar orgullosos y seguir por esta senda. Lo único que no nos puede faltar jamás es poder amar sin mirar a quién".

En ese sentido, agregó: "Si tendríamos que poner una imagen de lo que significa ser un buen samaritano, lo pondría a Juan José Mussi. Las veces que tuve la posibilidad de hablar con él, siempre dice la misma frase: 'Estoy a tu disposición'. No son palabras que se las lleva el viento, sino que se hacen realidad. Mussi siempre está al pie del cañón".

Al cierre de la ceremonia, el autonomista Victorio Bruni indicó: "Lo que los autonomistas soñaron se pudo lograr cuando Juan José Mussi asumió como Intendente. Él transformó la ciudad y generó identidad. La llama de la autonomía nunca se va a apagar. ¡Viva Berazategui!".

Estuvieron presentes, además, vecinos, vecinas, representantes de instituciones, integrantes de la comunidad educativa y concejales.