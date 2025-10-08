Del 28 al 31 de octubre se desarrollará la 3ra edición de la Copa Autonomía Berazategui, el Torneo de Fútbol Femenino local impulsado por el intendente Juan José Mussi y organizado por la Municipalidad.

"La Copa se jugará en el Club Municipal Maltería Hudson, con hermosas instalaciones, a partir del martes 28 de octubre. Queremos que este año se sumen muchos más equipos. Convocamos a todas las chicas que tengan ganas de jugar al fútbol, que estén conformadas como equipo o se junten a jugar, a inscribirse, a disfrutar y compartir en esta Copa Autonomía Berazategui, uno más de todos los grandes eventos deportivos que organiza el Municipio y lleva adelante el intendente Mussi desde hace muchísimos años en esta ciudad", aseguró la secretaria de Desarrollo Social, Recreación, Turismo y Deportes, María Laura Lacava.

Y destacó: “Es muy gratificante conducir una Secretaría donde, para el intendente Mussi, el deporte es prioridad y se valora la figura femenina, especialmente -en este caso- en el fútbol”.

La Copa Autonomía Berazategui 2025 de Fútbol Femenino, organizada por la Secretaría de Desarrollo Social, Recreación, Turismo y Deportes, se realiza en la modalidad Fútbol 7 para jugadoras berazateguenses mayores de 18 años. En su primera edición (2023) compitieron cerca de 180 jugadoras (12 equipos). En tanto, en la edición 2024 participaron 480 (32 equipos). La inscripción será online, en berazategui.gob.ar , hasta el 13 de octubre.