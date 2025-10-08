La 18° edición de Librarte, la Feria del Libro de Berazategui, contó en su primer fin de semana con la presencia de Darío Sztajnszrajber y su charla “La amistad: pensar al otro”.

Asimismo, otra de las actividades destacadas fue la Charla "Animales en libertad. La literatura y la educación ambiental", a cargo de Fernando Pieroni.

El intendente de Berazategui e impulsor del evento, Juan José Mussi, a través de un mensaje grabado que fue transmitido a los presentes, recalcó: “LibrArte tiene una gran importancia porque al ser gratuita permite que los vecinos y vecinas, en lugar de pagar una entrada, compren un libro. El libro es irremplazable, por eso queremos que esté a la altura de las posibilidades de todos. Si hay algo a lo que no vamos a renunciar -por ninguna situación económica- es a hacer la Feria del Libro de Berazategui”.

A su vez, Sztajnszrajber señaló: "Estoy feliz de estar nuevamente en Berazategui y muy agradecido por estos espacios abiertos, libres y gratuitos, donde se construye ciudadanía desde la cultura".

Por su parte, Pieroni afirmó: “Hoy presentamos nuestros tres libros que llevan el mensaje de no al maltrato animal. Berazategui es una ciudad que trabaja en ese sentido, con la Clínica Veterinaria Municipal y con el Centro de rescate y rehabilitación de animales, un proyecto que llevamos adelante desde la Fundación Planeta Vivo -en conjunto con el Municipio-. Yo vivo en Berazategui y estar acá, para mí, es una gran alegría”.

LibrArte es una iniciativa que organiza la Secretaría de Cultura y Educación, a cargo de Federico López. Es una de las cinco ferias más importantes del país. Propone 20 actividades y presentaciones diarias para docentes, estudiantes, artistas y público en general, como mesas redondas, conferencias, presentaciones de libros, espectáculos, conciertos y teatro, talleres, encuentros de narración, además de la visita de reconocidos escritores y personalidades del ambiente editorial.

En esta oportunidad, también visitarán la Feria del Libro: Magela Demarco, Silvia Schujer, Poly Bernatene, Canela, Isol, Roberto Caballero, Cynthia Edul y Nacho Girón. Además, se realizará la proyección del documental "La sociedad del afecto" de Chiqui González y la presentación de una colección de libros de la Editorial Municipal Ediber.