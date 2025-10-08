La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, participó este miércoles junto a 30 alumnos y alumnas de la Escuela Primaria Nº 49 de Ezpeleta, de la visita educativa Nº 100 al predio del Complejo Socio Ambiental Eco Parque Quilmes, ubicado en la avenida Italia 487, en el barrio La Ribera, en Quilmes Este, con el objetivo de fomentar y promover la educación, la conciencia y el compromiso ambiental junto a la comunidad educativa.

“Acompañamos a los chicos y chicas de la EP Nº 49 a la visita de este espacio que pone en valor el trabajo colectivo y el compromiso con nuestra casa común. En este lugar funcionan plantas de clasificación, compostaje y revalorización de residuos, que reducen hasta un 35% lo que antes se enviaba, a diario, al CEAMSE. Cada recorrido despierta conciencia y acerca a las nuevas generaciones al desafío de construir el Quilmes limpio que soñamos”, destacó Mayra, acompañada por el secretario de Ambiente y Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU), Roberto Gaudio, y su par de Educación, Culturas y Deportes, Joaquín Desmery.

Durante la jornada, se realizó una presentación de informes y datos del Eco Parque a cargo de la Secretaría de Ambiente y GIRSU, y luego se procedió con el recorrido de la planta, en el que los presentes divisaron la separación de materiales, el funcionamiento del lugar, así como del camión prensador y la planta de transferencia.

En este marco, Roberto Gaudio expresó: “Es muy importante para nosotros que tanto los niños como aquellas instituciones que quieran conocer este lugar lo puedan hacer, que puedan saber que existe y que está en Quilmes, que por decisión política de nuestra Intendenta hoy es el Eco Parque más grande de la Argentina gestionado por el Estado Municipal, y que además genere la conciencia necesaria en nuestros vecinos y vecinas de lo importante de este proceso de economía circular que estamos iniciando”.

A su vez, Micaela Lescano, docente de la EP Nº 49, aseveró: “La verdad que el recorrido fue muy dinámico, los chicos se divirtieron y pudieron participar, y esto fue importante para continuar el aprendizaje de cómo cuidar el ambiente, que es algo que trabajamos en la escuela continuamente; también concientizar sobre el tema del reciclado y la separación de residuos”.

La visita de hoy se dio en el marco del programa de Salidas Educativas “Quilmes conoce Quilmes”, llevado adelante por el Municipio desde 2022, y mediante el cual se ofrece a las escuelas de nuestro distrito opciones recreativas, educativas y culturales para favorecer los aprendizajes y fortalecer la identidad quilmeña. En lo que va del año se llegó a 450 salidas educativas, mientras que en 2024 se hicieron 504 salidas educativas que disfrutaron en total 15.100 estudiantes de todos los niveles y modalidades del distrito.

El Eco Parque de Quilmes fue inaugurado en marzo de 2024 y es un complejo de tratamiento de residuos que incluye plantas de compostaje, separación, acopio y reciclaje de neumáticos, diseñado para minimizar el enterramiento de basura mediante la promoción de la separación en origen. Se destaca por su enfoque en la sostenibilidad con instalaciones como el uso de energía solar, recolección de agua de lluvia y la gestión de lixiviados.

También estuvieron presentes la titular del bloque de conejales de Unión por la Patria local, Eva Mieri, y el concejal Ezequiel Arauz.