“Cada vez que llega una herramienta de trabajo al hospital, sabemos que no es solo un equipo: es tiempo que se gana, errores que se evitan y dignidad que se fortalece en la atención de nuestros vecinos”, afirmó Sandra Torres, presidenta de la Cooperadora del Hospital de Quilmes, al encabezar la entrega de cuatro computadoras destinadas a los sectores de Oficina de Internación, Consultorios Externos, Ginecología y Guardia, gracias a la generosa donación del St. George’s College Quilmes.

En este emotivo acto, Sandra Torres estuvo acompañada por la vicepresidenta de la Cooperadora, Viviana Fourcade, y la secretaria Andrea Grimaux, quienes junto a ella lideran una gestión caracterizada por el compromiso, la transparencia y la presencia permanente en el hospital.

El encuentro se realizó en el hall del Hospital Zonal General de Agudos “Dr. Isidoro Iriarte” de Quilmes, y contó también con la presencia de autoridades hospitalarias y una delegación de profesores y alumnos del St. George’s College, institución educativa de larga trayectoria y fuerte vínculo con la comunidad quilmeña.

Las computadoras fueron recibidas por representantes de los cuatro sectores beneficiados, quienes destacaron el impacto concreto que tendrá esta incorporación en el funcionamiento diario:

• En Oficina de Internación, permitirán agilizar la carga de datos, el manejo de historias clínicas y la coordinación de camas.

• En Consultorios Externos, facilitarán la organización de turnos y el seguimiento de pacientes.

• En Ginecología, fortalecerán los registros y la atención de controles y estudios.

• En Guardia, mejorarán la admisión y la articulación con otros servicios en un área donde cada minuto cuenta.

Los equipos de los sectores receptores expresaron su agradecimiento, resaltando que “contar con equipamiento actualizado no es un lujo: es una necesidad para mejorar los tiempos, la organización y la calidad de atención”.

Desde el St. George’s College, los profesores remarcaron que esta acción forma parte de la formación integral de sus estudiantes:

“Queremos que nuestras alumnas y alumnos comprendan que la educación también implica compromiso social. Quilmes es nuestra casa, y el hospital público es fundamental para todas las familias”.

Los estudiantes coincidieron: “Un pequeño gesto para nosotros puede significar mucho aquí. Nos enorgullece poder colaborar”.

La Cooperadora, un puente solidario con la comunidad

La Asociación Cooperadora del Hospital de Quilmes continúa consolidándose como un actor fundamental en el fortalecimiento del sistema de salud pública. Bajo el liderazgo de Sandra Torres, y acompañada por Viviana Fourcade y Andrea Grimaux, la entidad ha logrado articular con empresas, instituciones educativas y vecinos una red solidaria que se traduce en equipamiento, insumos y mejoras constantes para el hospital.

Palabras finales de la presidenta de la Cooperadora

Para cerrar la jornada, Sandra Torres expresó: “Hoy celebramos la llegada de cuatro computadoras, pero sobre todo celebramos la unión entre educación y salud. Cada aporte que recibimos lo transformamos en mejores condiciones para pacientes y equipos médicos. Agradecemos profundamente al St. George’s College y convocamos a toda la comunidad a seguir acompañando a la Cooperadora. Cuando el hospital se fortalece, se fortalece toda la ciudad”.

Una vez más, la Cooperadora del Hospital de Quilmes demuestra que el compromiso comunitario y el trabajo solidario pueden transformar realidades y mejorar la vida de miles de vecinos.